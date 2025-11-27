गुरुवार, 27 नवंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
वॉशिंगटन , गुरुवार, 27 नवंबर 2025 (10:35 IST)

कौन है रहमानुल्लाह लकनवाल जिसने नेशनल गार्ड पर बरसाई गोलियां, क्या है उसका अफगानिस्तान कनेक्शन?

firing in US
US firing news in hindi : अमेरिका में व्हाइट हाउस पर 2 नेशनल गार्ड पर गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 29 वर्षीय एक अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रहमानुल्लाह लकनवाल 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका आया था।
 
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में कानून प्रवर्तन सूत्रों के हवाले से कहा गया कि लकनवाल ने उत्तर-पश्चिम डीसी में फर्रागुट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास करीब 2:15 बजे हमलावर ने गोलीबारी शुरू कर दी। उसने एक महिला गार्ड के सीने में गोली मारी और फिर उसके सिर में गोली मार दी। यह हमला उस समय किया गया जब दोनों हथियारबंद जवान सड़कों पर गश्त कर रहे थे।
 
बताया जा रहा है कि लकनवाल ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ और उसे वॉशिंगटन के बेलिंगहैम में बसाया गया था। 
 
क्या बोले ट्रंप : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज सुबह, थैंक्सगिविंग की छुट्टी से एक दिन पहले, वाशिंगटन, DC में काम कर रहे नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को व्हाइट हाउस से कुछ ही कदम दूर एक भयानक हमले में पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। यह घिनौना हमला बुराई, नफरत और डर का काम था। यह हमारे पूरे देश और इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म था।
 
उन्होंने कहा कि आज रात सभी अमेरिकियों का दिल वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के उन दो सदस्यों और उनके परिवारों के साथ है... जैसे हम उन लोगों के लिए दुख और तकलीफ से भरे हैं जिन्हें गोली लगी, वैसे ही हम नेक गुस्से और पक्के इरादे से भी भरे हैं।
 
ट्रंप ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को यकीन है कि कस्टडी में लिया गया संदिग्ध एक विदेशी है जो अफ़गानिस्तान से हमारे देश में आया था, जो धरती पर एक नरक है। उसे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सितंबर 2021 में उन बदनाम फ़्लाइट्स से लाया था जिनके बारे में हर कोई बात कर रहा था। किसी को नहीं पता था कि कौन आ रहा है।
 
प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा साइन किए गए कानून के तहत उसका स्टेटस बढ़ा दिया गया था, "बहुत बुरा प्रेसिडेंट, हमारे देश के इतिहास का सबसे बुरा। यह हमला हमारे देश के सामने सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी खतरे को दिखाता है। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ़ वॉर को हमारी राजधानी की सुरक्षा में मदद के लिए 500 और सैनिक भेजने का निर्देश दिया है।
