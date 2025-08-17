रविवार, 17 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. INDIA bloc to hold talks on VP candidate
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 17 अगस्त 2025 (22:57 IST)

Vice President Electon : NDA ने किया उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान, INDIA ब्लॉक सोमवार को कर सकता है चर्चा

India Alliance
विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के नेता सोमवार सुबह उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि विपक्षी गठबंधन के नेता सोमवार सुबह 10.15 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में बैठक करेंगे।
यह बैठक सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किए जाने के एक दिन बाद होगी। राधाकृष्णन तमिलनाडु से संबंध रखते हैं जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
 
हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा को लगता है कि आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले राधाकृष्णन के नामांकन से विपक्ष का व्यापक, विशेषकर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक का समर्थन मिलेगा, लेकिन यह देखना बाकी है कि सोमवार को विपक्षी दल क्या रुख अपनाते हैं।
 
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद राधाकृष्णन के नामांकन की घोषणा करते हुए कहा कि राजग उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों से बात करेगा। कांग्रेस नीत ‘इंडिया’ गठबंधन पहले ही चुनाव के लिए एक संयुक्त ‘गैर-राजनीतिक’ उम्मीदवार खड़ा करने के अपने फैसले की घोषणा कर चुका है। पिछले महीने निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के कारण आवश्यक हुआ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होना है। भाषा  Edited by : Sudhir Sharma
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 7 की मौत

किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 7 की मौतरेलवे ट्रैक, हाईवे को नुकसान, बीसियों घर क्षतिग्रस्‍त

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारसीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली में संसदीय बैठक के बाद नड्डा ने नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्ण अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि सी पी राधाकृष्णन को राजनेता माना जाता है, तमिलनाडु में समाज के सभी वर्गों में उनका सम्मान है।

वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दें या देश से माफी मांगें, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर साधा निशानाChief Election Commissioner Gyanesh Kumar News : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य मतदाता सूचियों में सभी त्रुटियों को दूर करना है और यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ दल इसके बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मतदाता सूची में अनियमितताओं के अपने आरोपों पर 7 दिन के भीतर शपथ पत्र देना चाहिए अन्यथा उनके ‘वोट चोरी’ के दावे निराधार और अमान्य माने जाएंगे।

मुंबई में 10 हजार वाहनों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दही हांडी उत्‍सव में हुआ यातायात नियमों का उल्लंघन

मुंबई में 10 हजार वाहनों पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, दही हांडी उत्‍सव में हुआ यातायात नियमों का उल्लंघन10 thousand vehicles fined : मुंबई पुलिस ने दही हांडी उत्सव के दौरान महानगर में यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 10000 से अधिक वाहनों पर एक करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित यह उत्सव शनिवार को मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक-युवतियों की टोलियों ने मानव पिरामिड बनाकर रस्सियों से हवा में लटकी दही हांडी तोड़ी। कुल 1,13,57,250 रुपए जुर्माने के 10,051 ई-चालान काटे गए।

चुनाव चोरी नहीं होने देंगे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत पर गरजे राहुल गांधी

चुनाव चोरी नहीं होने देंगे, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत पर गरजे राहुल गांधीलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कथित वोट चोरी के खिलाफ यहां से 'वोटर अधिकार यात्रा' शुरू की और इस मौके पर आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सफल नहीं होने देगा। उन्होंने यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरे देश में वोट की चोरी कर रहा है।

और भी वीडियो देखें

EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस का पलटवार, चुनाव आयोग ने फिर झूठ बोला

EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस का पलटवार, चुनाव आयोग ने फिर झूठ बोलाकांग्रेस ने रविवार को चुनाव आयोग पर उसकी 'अक्षमता' और 'स्पष्ट पक्षपातपूर्ण रवैये' को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग 'पूरी तरह से बेनकाब' हो चुका है। यह बयान उस समय आया जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में एसआईआर का बचाव किया और विपक्षी पार्टी द्वारा लगाए गए “वोट चोरी” के आरोपों को “बेबुनियाद” करार दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस दावे को भी हास्यास्पद बताया कि वह सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच कोई अंतर नहीं करता।

Bihar में मसौदा सूची से बाहर हुए 65 लाख मतदाताओं के नाम जिलों की वेबसाइट पर जारी, चुनाव आयोग ने दी जानकारी

Bihar में मसौदा सूची से बाहर हुए 65 लाख मतदाताओं के नाम जिलों की वेबसाइट पर जारी, चुनाव आयोग ने दी जानकारीमुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद बिहार की मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए नामों की सूची उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जिलाधिकारियों की वेबसाइटों पर डाल दी गई है।

नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ चलेगा देशव्यापी अभियान : शिवराज सिंह चौहान

नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ चलेगा देशव्यापी अभियान : शिवराज सिंह चौहानShivraj Singh Chauhan News : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को रायसेन जिले में सोयाबीन के खेतों का निरीक्षण करने के बाद नकली कीटनाशक और खाद-बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की। खरपतवारनाशक दवा डालने से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो जाने की शिकायत मिलने के बाद चौहान ने ज़िले के छीरखेड़ा गांव में सोयाबीन के खेतों का औचक निरीक्षण किया।

किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 7 की मौत

किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी बादल फटने से तबाही, 7 की मौतCloud burst news in hindi : जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर बरपना जारी है। अब कठुआ के 3 स्थानों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। 5 बच्चों समेत 7 लोगों के मरने और दर्जनों के लापता होने का समाचार है। रेलवे ट्रेक और हाईवे को भी नुक्सान हुआ है। जिस कारण जम्मू कश्मीर का शेष देश से संपर्क कट गया है। बीसियों घर तबाह हो गए हैं। मौसम विभाग ने अभी 25 अगस्त तक ऐसे हादसों के होने की चेतावनी दी है।

CP Radhakrishnan : कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार

CP Radhakrishnan : कौन हैं सीपी राधाकृष्णन, जो होंगे NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारसीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार होंगे। यह ऐलान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। दिल्ली में संसदीय बैठक के बाद नड्डा ने नाम की घोषणा की। सीपी राधाकृष्ण अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने कहा कि सी पी राधाकृष्णन को राजनेता माना जाता है, तमिलनाडु में समाज के सभी वर्गों में उनका सम्मान है।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

जन्माष्टमी

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com