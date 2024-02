आचार्य विद्यासागर महाराज के निधन पर गृहमंत्री शाह ने शोक व्यक्त किया

Home Minister Amit Shah expressed grief over the demise of Acharya Vidyasagar Maharaj : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जैन मुनि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर रविवार को शोक व्यक्त किया और कहा कि यह देश और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। गृहमंत्री ने कहा कि विद्यासागर महाराज ने अपनी अंतिम सांस तक मानवता के कल्याण को प्राथमिकता दी।

शाह ने कहा कि विद्यासागर महाराज प्रत्‍येक व्यक्ति और ब्रह्मांड के कल्याण के अपने संकल्प के प्रति नि:स्वार्थ रूप से प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा, महा मुनि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जैसे महान पुरुष का निधन देश और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है।

गृहमंत्री ने कहा कि विद्यासागर महाराज ने अपनी अंतिम सांस तक मानवता के कल्याण को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति का सान्निध्‍य, स्नेह और आशीर्वाद मिला। शाह ने कहा कि विद्यासागर महाराज ने आचार्य, ‘योगी’, विचारक, दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन सभी भूमिकाओं में समाज का मार्गदर्शन किया। (भाषा)

