ओडिशा में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस हुई सख्त, 3 विधायकों को किया सस्‍पैंड, बड़े एक्‍शन की तैयारी

Congress Cracks Down on Cross Voting : ओडिशा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है और सोफिया फिरदौस समेत तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। खबरों के अनुसार, पार्टी इन विधायकों को निष्कासित करने पर भी विचार कर रही है। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष ने तीनों विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें इसकी बिलकुल भी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस ने तीनों बागी विधायकों को निलंबित करते हुए कहा कि इन विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक व्हिप का उल्लंघन किया है, जो पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है।

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कांग्रेस अध्यक्ष ने जताई हैरानी

ओडिशा में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है और सोफिया फिरदौस समेत तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया है। पार्टी इन विधायकों को निष्कासित करने पर भी विचार कर रही है। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष ने तीनों विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने पर हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें इसकी बिलकुल भी उम्मीद नहीं थी।

पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन

कांग्रेस ने तीनों बागी विधायकों को निलंबित करते हुए कहा कि इन विधायकों ने पार्टी के आधिकारिक व्हिप का उल्लंघन किया है, जो पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। तीनों विधायकों ने न सिर्फ पार्टी के निर्देशों को नहीं माना बल्कि पार्टी और इसकी विचारधारा के हितों के खिलाफ काम किया। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा, तीनों विधायकों ने न सिर्फ पार्टी के निर्देशों को नहीं माना बल्कि पार्टी और इसकी विचारधारा के हितों के खिलाफ काम किया।

अन्य विधायकों के साथ बैठने की इजाजत नहीं

पार्टी सूत्रों ने संकेत दिए कि तीनों पर आगे भी कार्रवाई की जा सकती है और इन्हें पार्टी से निष्कासित करने पर भी विचार किया जा सकता है। ओडिशा कांग्रेस के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि बागी विधायकों को विधानसभा में पार्टी के अन्य विधायकों के साथ बैठने की इजाजत नहीं होगी। पार्टी के नेता सोफिया फिरदौस के पाला बदलने से हक्के-बक्के हैं। कांग्रेस की युवा अल्पसंख्यक चेहरा सोफिया के पलटी मारने की उम्मीद किसी को नहीं थी।

कौन हैं ये 3 बागी विधायक?

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने भी माना कि सोफिया ने पूरे पार्टी नेतृत्व को हैरान किया है। 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायकों रमेश जेना, दशरथी गोमांगो और सोफिया फिरदौस ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय को वोट दिया था, जिसके चलते कांग्रेस और बीजद के संयुक्त उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा।

कौन हैं सोफिया फिरदौस?

फिरदौस का नाम ओडिशा की पहली मुस्लिम महिला विधायक के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ पूर्ण चंद्र महापात्रा (69) को 8,001 मतों के अंतर से हराया था।

Edited By : Chetan Gour