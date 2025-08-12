4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी, ओडिशा, पंजाब एवं आंध्रप्रदेश में स्थापित होंगी इकाइयां

केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने 4,594 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा, पंजाब एवं आंध्रप्रदेश में स्थापित होने वाली 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं (4 semiconductor) को मंगलवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत स्वीकृति दी गई है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय मदद देने के इरादे से इस मिशन के लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

आंध्रप्रदेश में चिप पैकेजिंग संयंत्र को मंजूरी : मंत्रिमंडल ने आंध्रप्रदेश में चिप पैकेजिंग संयंत्र को मंजूरी दी है जिसे एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 468 करोड़ रुपए के निवेश से लगाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाने वाली कंपनी सीडीआईएल की पंजाब में 117 करोड़ रुपए के निवेश वाली सेमीकंडक्टर परियोजना को भी मंजूरी दी गई है।(भाषा)

