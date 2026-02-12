महाराछ है अविमुक्तेश्वरानंद, 20 बच्चों से किया कुकर्म, आशुतोष महाराज ने वीडियो जारी कर लगाए आरोप

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष महाराज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराछ है, उसने 20 से ज्यादा बच्चों के साथ कुकर्म किया है। इस वीडियो में आशुतोष महाराज ने कहा कि जो कि मेरी जानकारी में हैं, जो रो रहे हैं और जिनके पेट भी खराब हो चुके हैं। मुझे बच्चों ने बताया और उनका दूसरा चेला है मुकुंदानंद वो हमें इनके पास भेजता था।





दरअसल, अपने एक वीडियो में उन्होने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में आशुतोष महाराज कहते हैं कि उनको महाराछ कहिए, दूसरी बात छोटे-छोटे बच्चों का कुकर्म करता है। इतना ही नहीं इस वीडियो में वो ये भी कहते हैं कि अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे जेल भेज दिया जाए वरना इस कुकर्मी को जेल भेजो छोड़ो मत उस गंदे आदमी को।





वहीं इस वीडियो में आशुतोष महाराज ने कहा कि 20 से ज्यादा बच्चों का कुकर्म किया है जो कि मेरी जानकारी में हैं, जो रो रहे हैं और जिनके पेट भी खराब हो चुके हैं। मुझे बच्चों ने बताया और उनका दूसरा चेला है मुकुंदानंद वो हमें इनके पास भेजता था। बता दें कि इस मामले को लेकर आशुतोष महाराज ने 8 फरवरी को प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने शिकायत यानी वाद दायर किया था। अपने आरोपों के पक्ष में उन्होंने 2 नाबालिग पीड़ित बच्चों की पेशी भी कराई। फिलहाल, इस पूरे मामले में अब 20 फरवरी को कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील पेश होंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज इस पर फैसला देंगे।

