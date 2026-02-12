Bharat Bandh Today LIVE Updates : आज भारत बंद का कहां क्या दिख रहा असर, क्या खुला है क्या बंद?

Bharat Bandh Today Updates News : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और 'भारत बंद' का आह्वान किया है। मोर्चा और ट्रेड यूनियनों ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में यह आह्वान किया है। इस बंद को पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) सहित कर्मचारी और अधिकारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।





स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए कोई आधिकारिक राष्ट्रव्यापी अवकाश घोषित नहीं किया गया है। हालांकि केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हड़ताल को मिल रहे मजबूत स्थानीय समर्थन के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहने की संभावना है। आज यातायात परिवहन, बैंकों और बाजारों पर भारत बंद का प्रभाव दिखेगा।





कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ पूरे भारत में श्रमिकों और किसानों द्वारा की जा रही राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि श्रमिक वर्ग और किसान समुदाय की चिंताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।

