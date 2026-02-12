गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
Weather Update : पहाड़ों पर बर्फबारी, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

खबरों के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अधिकतर हिस्सों से ठंड गायब सी हो गई है। दोपहर में गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। हालांकि बर्फबारी बस ऊपरी इलाकों में ही दिखाई देगी। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर एक बार फिर से लोगों की टेंशन बढ़ाकर रख दी है।
मौसम विभाग ने देश के इन राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख,अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और पुडु़चेरी में बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू- कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में 13, 16 एवं 17 फरवरी को कुछ जगहों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कुछ पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश होने के संकेत हैं।
दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं राजस्थान और हरियाणा के कुछ जिलों में छिटपुट बरसात हो सकती है। इस बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल उत्तर भारत में कई जिलों में घने कोहरे का असर जारी रहेगा। दक्षिण भारत में एक अलग सिस्टम सक्रिय है। समुद्र के ऊपर बने सर्कुलेशन के कारण 16 फरवरी को दक्षिण तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है।
मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में मौसम ज़्यादातर साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 16 और 17 फरवरी को कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 11, 12 एवं 14 फरवरी के दौरान कुछ जगहों में भारी बर्फबारी की संभावना है।

उत्तर भारत में 14 फरवरी तक फिलहाल घने कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है। दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि 13 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह के समय 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। उत्तराखंड में 16 फरवरी और 17 फरवरी को एक बार फिर से भारी बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। जम्मू-कश्मीर में 13, 16 और 17 फरवरी से बारिश की संभावना बन रही है। हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा।
राजस्थान के अधिकांश जिलों में कल मौसम सामान्य रहेगा। बिहार में आज अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहेगा और बारिश का किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदलता नजर आ रहा है। आसमान पूरी तरह साफ है और धूप की तीखी तपिश अब दिन में महसूस होने लगी है। ठंड का असर लगभग खत्म हो चुका है।
बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर बड़ा प्रहार

बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर बड़ा प्रहारकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर तीखा हमला किया। केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि चुनावी राज्य बंगाल में आज कानून का नहीं, बल्कि खौफ का शासन है।

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहत

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहतभारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते (India US trade deal) को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका ने इस सौदे से जुड़ी अपनी आधिकारिक 'फैक्टशीट' में गुपचुप तरीके से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। व्हाइट हाउस द्वारा संशोधित इस नए दस्तावेज में दालों (Pulses) के व्यापार का जिक्र हटा दिया गया है।

Epstein से पर्सनली कभी नहीं मिला, Island से मेरा कोई लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरी

Epstein से पर्सनली कभी नहीं मिला, Island से मेरा कोई लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरीराहुल गांधी के आरोपों पर हरदीपसिंह पुरी ने दिया जवाब

Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद में बड़ा बयान, अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया

Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद में बड़ा बयान, अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कियापाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में हलचल मचा दी है। आसिफ ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्तों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद का इस्तेमाल एक 'टॉयलेट पेपर' की तरह किया- काम निकल जाने के बाद जिसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है।

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहराम

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहरामRahul Gandhi Parliament Speech: संसद के बजट सत्र के दौरान उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर तीखे जुबानी हमले किए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की आंखों में डर दिख रहा है और सरकार ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में देश के हितों का 'सरेंडर' कर दिया है।

महाराछ है अविमुक्तेश्वरानंद, 20 बच्चों से किया कुकर्म, आशुतोष महाराज ने वीडियो जारी कर लगाए आरोप

महाराछ है अविमुक्तेश्वरानंद, 20 बच्चों से किया कुकर्म, आशुतोष महाराज ने वीडियो जारी कर लगाए आरोपशंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष महाराज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद महाराछ है, उसने 20 से ज्यादा बच्चों के साथ कुकर्म किया है। इस वीडियो में आशुतोष महाराज ने कहा कि जो कि मेरी जानकारी में हैं, जो रो रहे हैं और जिनके पेट भी खराब हो चुके हैं। मुझे बच्चों ने बताया और उनका दूसरा चेला है मुकुंदानंद वो हमें इनके पास भेजता था।

कार्यवाही शुरू होते ही संसद में हंगामा, राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का नोटिस

कार्यवाही शुरू होते ही संसद में हंगामा, राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का नोटिससंसद में आज भी बजट पर चर्चा जारी है, लेकिन माहौल केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं है। आज भी लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ और कुछ ही मिनटों में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण ने सियासत को और गर्मा दिया।

Bharat Bandh Today LIVE Updates : आज भारत बंद का कहां क्या दिख रहा असर, क्या खुला है क्या बंद?

Bharat Bandh Today LIVE Updates : आज भारत बंद का कहां क्या दिख रहा असर, क्या खुला है क्या बंद?Bharat Bandh Today Updates News : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और 'भारत बंद' का आह्वान किया है। मोर्चा और ट्रेड यूनियनों ने भारत-अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील, केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और नए श्रम कानूनों के विरोध में यह आह्वान किया है। इस बंद को पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। संगठनों ने विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मुहिम को लगेगा झटका, महिला समूहों से छिना जा रहा 1166 करोड़ का पोषण आहार का काम

मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण की मुहिम को लगेगा झटका, महिला समूहों से छिना जा रहा 1166 करोड़ का पोषण आहार का कामएक तरफ जहा केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने का विजन पेश कर रही है, वहीं मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक ऐसा फैसला लेने जा रही है जो प्रदेश में करीब 5 लाख महिलाओं के रोजगार पर सीधा प्रहार करेगा। सरकार 1166 करोड़ रुपए के पोषण आहार (टेक होम राशन) प्रोजेक्ट को महिला स्व-सहायता समूहों के हाथों से छीनकर नेफेड (NAFED) को सौंपने की तैयारी में है। इस फैसले से न केवल पूर्ववर्ती शिवराज सरकार का महिला सशक्तिकरण का मॉडल धराशायी होगा, बल्कि प्रदेश में 141 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित सातों सरकारी प्लांटों पर भी ताले लग जाएंगे।

77 साल बाद सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा PMO, यहां से हुए हैं 5 ऐतिहासिक फैसले

77 साल बाद सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा PMO, यहां से हुए हैं 5 ऐतिहासिक फैसलेकरीब 77 साल बाद पीएमओ साउथ ब्लॉक से हटकर अब नई इमारत सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने जा रहा है। अब तक पीएमओ साउथ ब्लॉक से संचालित होता रहा है। अब यह सेवा तीर्थ में होगा। अब तक यहां आजादी के बाद सारे प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। कई फैसले यहां से लिए गए। अब यह जगह बदल जाएगी।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
