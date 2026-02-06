शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026
Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 6 फ़रवरी 2026 (13:11 IST)

weather update : मौसम का डबल अटैक, यूपी-बिहार तक छाएगा घना कोहरा, 6 राज्यों के जारी हुआ अलर्ट

Indian Meteorological Department
देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। यूपी-बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में 6 से 11 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों तक 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 6 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है।

IMD के अलर्ट में क्या है 

IMD के मुताबिक 6 फरवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में 6 फरवरी से 11 फरवरी के दौरान झमाझम बारिश के साथ-साथ बर्फबारी होने अलर्ट जारी किया है। वहीं, अगले 2-3 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। 
 
उत्तर प्रदेश मे मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, राज्य में आज (6 फरवरी) की सुबह घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान कई जिलों में दृश्यता बेहद कम हो सकती है। पश्चिमी यूपी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है। राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी है। IMD के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में सुबह हल्का कोहरा छाने की संभावना है। तापमान में 2-4 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुछ इलाकों में ठंडी हवाएं भी चलेंगी।   Edited by: Sudhir Sharma
एक 'शक्तिशाली प्रधानमंत्री' ने मेरा शरीर नोचा, बेरहमी से दुष्कर्म किया, सुसाइड के बाद ज्युफ्रे की किताब से एप्स्टीन फाइल में भयावह खुलासे

silver prices : चांदी के बाजार में 'ब्लैक थर्सडे, 16% तक टूटी कीमतें, क्या Safe haven से उठा निवेशकों का विश्वास

silver prices : चांदी के बाजार में 'ब्लैक थर्सडे, 16% तक टूटी कीमतें, क्या Safe haven से उठा निवेशकों का विश्वासवैश्विक बाजारों में मची उथल-पुथल के बीच आज भारतीय सर्राफा बाजार में मिला-जुला रुख देखने को मिला। जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय बिकवाली के चलते चांदी की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ सोने ने अपनी मजबूती साबित करते हुए निचले स्तरों से शानदार रिकवरी की। कमोडिटी मार्केट में आए इस उतार-चढ़ाव ने निवेशकों को वैश्विक आर्थिक संकेतों के प्रति सतर्क कर दिया है।

PM of India : आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे, राहुल-ममता पर Rajya Sabha में PM Modi ने साधा निशाना

PM of India : आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे, राहुल-ममता पर Rajya Sabha में PM Modi ने साधा निशानाराजा मानने वाला आर्थिक समानता की बात करते हैं, घुसपैठियों को बचाने के लिए कोर्ट जाया जा रहा है, राज्यसभा में बोले पीएम मोदी

Ola, Uber, Rapido से कैसे सस्ती रहेगी Bharat Taxi, जानिए पूरी जानकारी

Ola, Uber, Rapido से कैसे सस्ती रहेगी Bharat Taxi, जानिए पूरी जानकारीभारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज 'भारत टैक्सी' (Bharat Taxi) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। यह देश का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सहकारिता (Cooperative) मॉडल पर आधारित है। पिछले दो महीनों से चल रहे सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद आज इसे देशभर के लिए खोल दिया जाएगा।

लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मना

लोकसभा हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला का खुलासा: पीएम मोदी को सदन आने से किया था मनाOm Birla statement on Lok Sabha chaos : लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार को दावा कि पीएम मोदी के साथ सदन में कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। मैंने पीएम को सदन में आने से मना किया था। उन्होंने मेरे आग्रह को माना।

राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्राम

राज्यसभा में नड्डा vs खरगे टकराव: ‘अबोध बालक’ टिप्पणी से बढ़ा सियासी संग्रामJP Nadda Abodh Balak comment Rajya Sabha : केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्‍डा की राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से जमकर बहस हुई। इस दौरान उन्होंने कहा राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आप अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए।

सावधान! कल देशभर में नहीं मिलेंगी Ola-Uber और Rapido; 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' से थमेंगे पहिए

सावधान! कल देशभर में नहीं मिलेंगी Ola-Uber और Rapido; 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' से थमेंगे पहिएअगर आप शनिवार, 7 फरवरी 2026 को कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। देशभर में एप-बेस्ड कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियां—ओला (Ola), उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido)—के पहिए थमने वाले हैं। ड्राइवर्स यूनियनों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसे 'ऑल इंडिया ब्रेकडाउन' (All India Breakdown) नाम दिया गया है।

200 मीटर का घेरा है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो, दिल्ली पुलिस की बेरुखी और जल बोर्ड के गड्ढे ने छीन ली 'कमल' की जिंदगी

200 मीटर का घेरा है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो, दिल्ली पुलिस की बेरुखी और जल बोर्ड के गड्ढे ने छीन ली 'कमल' की जिंदगीदिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। बाइक सवार की पहचान कमल के रूप में कई है, जो कि एचडीएफसी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थे। कमल कैलाशपुरी के रहने वाले थे। आरोप है कि परिजन पुलिस थाने पहुंचे लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली।

एक 'शक्तिशाली प्रधानमंत्री' ने मेरा शरीर नोचा, बेरहमी से दुष्कर्म किया, सुसाइड के बाद ज्युफ्रे की किताब से एप्स्टीन फाइल में भयावह खुलासे

एक 'शक्तिशाली प्रधानमंत्री' ने मेरा शरीर नोचा, बेरहमी से दुष्कर्म किया, सुसाइड के बाद ज्युफ्रे की किताब से एप्स्टीन फाइल में भयावह खुलासेदुनिया के सबसे कुख्यात सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन (Jeffrey Epstein) की मौत के वर्षों बाद भी उसकी काली फाइलों से निकलने वाले राज थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एप्स्टीन की सबसे प्रमुख पीड़िता विर्जिनिया ज्युफ्रे (Virginia Giuffre), जिन्होंने अप्रैल 2025 में आत्महत्या कर ली थी, उनकी मरणोपरांत प्रकाशित किताब 'Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice' ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है।

Ghooskhor Pandat: विवादों में घिरी मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडित', UP, MP में सड़कों पर प्रदर्शन, भारी विरोध के बाद मेकर्स ने हटाया फिल्म का टीजर

Ghooskhor Pandat: विवादों में घिरी मनोज बाजपेयी की 'घूसखोर पंडित', UP, MP में सड़कों पर प्रदर्शन, भारी विरोध के बाद मेकर्स ने हटाया फिल्म का टीजरबॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी की आने वाली फिल्म 'घूसखोर पंडित' (Ghooskhor Pandat) रिलीज से पहले ही एक बड़े कानूनी और सामाजिक बवंडर में फंस गई है। नेटफ्लिक्स के लिए बनी इस फिल्म के शीर्षक को लेकर ब्राह्मण समाज के कड़े विरोध और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर दर्ज हुई FIR के बाद, निर्देशक नीरज पांडे ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म के सभी प्रोमो और टीजर इंटरनेट से हटा लिए हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमत

redmi note 15 pro 5g: 200MP कैमरा, 45W फास्ट चार्जिंग और 6580mAh की बैटरी, 3000 का कैशबैक ऑफर, जानिए क्या है कीमतRedmi Note 15 Pro series : नई स्मार्टफोन रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज लॉन्च हो गई है। रेडमी नोट 15 प्रो को मिड-रेंज बजट में फ्लैगशिप फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। अपनी मजबूती के लिए चर्चित यह सीरीज शाओमी के नए 'रेडमी टाइटन स्ट्रक्चर' (Redmi Titan structure) पर आधारित है। इसके साथ ही नोट 15 प्रो प्लस को भी पेश किया गया है।
