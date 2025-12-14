रविवार, 14 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , रविवार, 14 दिसंबर 2025 (16:32 IST)

दिल्‍ली में कांग्रेस की महारैली में बरसे राहुल गांधी, बोले- चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा, उनकी वोट चोरी पकड़ी गई...

Rahul Gandhi
Congress mega rally in Delhi : दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और 'वोट चोरी' के विरोध में कांग्रेस की विशाल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस, भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। राहुल ने कहा, उनके (भाजपा) पास सत्ता है, वे वोट चोरी करते हैं। हम कानून को बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो। राहुल गांधी ने कहा- पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं। वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है।

खबरों के अनुसार, दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर और 'वोट चोरी' के विरोध में कांग्रेस की विशाल रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस, भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। राहुल ने कहा, उनके (भाजपा) पास सत्ता है, वे वोट चोरी करते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इनके लिए कानून बदला, नया कानून लेकर आए और कहा कि चुनाव आयुक्त कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता, उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हम इस कानून को बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप असत्य के साथ खड़े हो।

राहुल गांधी ने कहा- पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। अमित शाह के हाथ कांपते हैं। वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। राहुल ने कहा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाएंगे।
प्रियंका गांधी ने कहा कि जीवन में वोट की कीमत समझना जरूरी है। आज न्यायालय पर दबाव है। सारी मीडिया अंबानी-अडानी की है। कांग्रेस के नेताओं को तरह-तरह के आरोप लगाकर जेल में बंद किया गया। कांग्रेस पार्टी की 'वोट चोर, गद्दी छोड़' महारैली के लिए रामलीला मैदान में विभिन्न राज्यों से पार्टी कार्यकर्ता जुटे।

दिल्ली से सभी प्रमुख नेता मौजूद हैं। इसमें पूर्व सांसद अजय माकन, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पूर्व अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा व अन्य मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार चोरी के वोटों से बन रही है।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं को खोखला करने की राजनीति की है लेकिन यह अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अब हमें सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। इससे पहले रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की।
Edited By : Chetan Gour
