आगरा के फ्रिज में बर्फ से बनी शिवलिंग जैसी आकृति, वीडियो वायरल; श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर ही। मात्र 12 दिनों में ही पौने तीन लाख का आंकड़ा पार कर एक नया रिकार्ड बनाया है। इस बीच आगरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक घर के फ्रिज के अंदर जमी बर्फ की आकृति शिवलिंग जैसी दिखाई दे रही है। इसके बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। लोग आकृति की पूजा-अर्चना, जलाभिषेक के साथ ही चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं।

आगरा के खेरिया मोड़ स्थित नगला भुजा क्षेत्र का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के अनुसार, घर के फ्रिज में जमी बर्फ ने शिवलिंग जैसी आकृति का रूप ले लिया। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि अमरनाथ में बाबा बर्फानी की बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन यहां भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं। अब लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वीडियो में एक महिला ने दावा किया कि बर्फ से बनी आकृति पर 'ॐ' का निशान भी बना हुआ है।

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक घर के फ्रिज के अंदर जमी बर्फ में शिवलिंग जैसी आकृति दिखाई देने का दावा किया जा रहा है।

यह खबर फैलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने लगे।

कई लोग इस आकृति की तुलना अमरनाथ के हिम शिवलिंग से कर रहे हैं।#fridge #shivling #trendingnow #agra pic.twitter.com/ITggVBiQtB — Webdunia Hindi (@WebduniaHindi) July 14, 2026 फ्रीज में हिमलिंग बनने की जानकारी लगते ही आसपास के लोग वहां पहुंचने लगे और देखते ही देखते श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। पूरा इलाका हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। लोग इस आकृति को बाबा बर्फानी से जोड़ रहे हैं। फ्रीज में हिमलिंग बनने की जानकारी लगते ही आसपास के लोग वहां पहुंचने लगे और देखते ही देखते श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। पूरा इलाका हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। लोग इस आकृति को बाबा बर्फानी से जोड़ रहे हैं।

कई श्रद्धालुओं ने इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हुए पूजा-अर्चना शुरू कर दी, जबकि कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना बता रहे हैं। इसे लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।