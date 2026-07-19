कश्‍मीर में कई जगह फटे बादल, पुंछ और राजौरी में बारिश का कहर, 16 लोगों की मौत, दर्जनभर लापता

Jammu & Kashmir Weather Update News : जम्‍मू कश्‍मीर में बादलों ने जबरदस्‍त कहर बरपाया है। कई जगह भारी बारिश और बादलों के फटने के कारण 16 से अधिक जानें चली गई हैं। दर्जनभर अभी लापता हैं। पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 16 हो गई, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं, बचाव दल प्रतिकूल मौसम से जूझते हुए प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

न्यू बस स्टैंड बेला इलाके में 250 वाहन बह गए



ALSO READ: Monsoon Alert : पहाड़ों से मैदान तक बारिश का कहर, राजौरी में 200 गाड़ियां बहीं, इन राज्यों में रेड अलर्ट सबसे ज्यादा नुकसान सुरनकोट में हुआ है, जहां एक ही परिवार के 8 सदस्यों समेत 9 लोगों की जान चली गई है। 2 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया है। हवेली में एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई लापता हैं। राजौरी में भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुंछ के हवेली इलाके में खराब मौसम के कारण सात घर क्षतिग्रस्त हो गए। राजौरी में भी भारी बारिश के बाद धारहाल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। न्यू बस स्टैंड बेला इलाके में पानी भरने से 200 से 250 वाहन बह गए हैं।

सुरनकोट और पुंछ जिले में सबसे ज्यादा तबाही

मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिले में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं और लापता लोगों की तलाश, फंसे हुए निवासियों को निकालने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास जारी हैं।







अधिकारियों ने बताया कि रविवार तड़के सुरनकोट के लोअर मुर्रा में भूस्खलन से एक घर दब गया, जिससे पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। बचाव दल ने कुछ शव बरामद किए, जबकि मलबे के नीचे फंसे लोगों की तलाश जारी है।





भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर

गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लिया

इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में भारी बारिश के बाद पैदा हुए बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत कर हालात की विस्‍तार से जानकारी हासिल की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।