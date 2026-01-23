LIVE: भोजशाला में 10 साल बाद नमाज-पूजा एक ही दिन, 8000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन-AI से निगरानी

शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
भोजशाला में 10 साल बाद नमाज-पूजा एक ही दिन, 8000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन-AI से निगरानी

भोजशाला में 10 साल बाद नमाज-पूजा एक ही दिन: मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। आज 23 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार और जुमे की नमाज एक साथ हो रही हैं। इस बीच 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं ड्रोन-AI से निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने पूरे भोजशाला परिसर को छावनी बना दिया है। इस मामले को लेकर कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए परिसर में पुलिस फोर्स के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी का कहना है कि प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन ने 22 जनवरी को दोनों पक्षों के साथ बैठक कर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया। जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों के लिए परिसर में पृथक व्यवस्था की है।

अमेरिका में फेडरल एजेंटों ने 5 साल के बच्चे को लिया हिरासत में : अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। मिनेसोटा के एक प्री-स्कूल से घर लौट रहे 5 वर्षीय मासूम बच्चे को फेडरल एजेंटों ने लिया हिरासत में। पिता को भी लिया हिरासत में। दोनों के टेक्सास के एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया। कमला हैरिस भडकीं। कहा वो बेबी है।   

दिल्ली-NCR में बारिश, शिमला-मनाली से श्रीनगर तक बर्फबारी : दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार सुबह-सुबह मौसम अचानक करवट बदल दी है। दिल्ली-एनसीआर में जहां सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई, वहीं, शिमला-मनाली में में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भी कई पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह-सुबह दिल्ली-एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शुक्रवार सुबह-सुबह कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, यहां आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की-फुल्की बारिश हो सकती है। दोपहर या शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश का एक और दौर आने की संभावना है। बारिश और तेज हवाओं के कारण दिल्ली-एनसीआर के तापमान में गिरावट आने की संभावना है।
टैरिफ की आड़ में Donald Trump की 'बिजनेस डील', दूसरे कार्यकाल में कैसे कमाए 12,800 करोड़ रुपए, Pakistan में भी लगाया पैसा

टैरिफ की आड़ में Donald Trump की 'बिजनेस डील', दूसरे कार्यकाल में कैसे कमाए 12,800 करोड़ रुपए, Pakistan में भी लगाया पैसाडोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रपति पद के जरिए निजी संपत्ति बढ़ाने के आरोप। भारत के पुणे में ऑफिस प्रोजेक्ट और पाकिस्तान के साथ 17,000 करोड़ की क्रिप्टो डील से बटोरी सुर्खियां।

एक क्लिक और आपका बैंक खाता खाली, कहीं आपको तो नहीं आया Parivahan विभाग के नाम पर मैसेज, घबराएं नहीं

एक क्लिक और आपका बैंक खाता खाली, कहीं आपको तो नहीं आया Parivahan विभाग के नाम पर मैसेज, घबराएं नहीं'Parivahan' के नाम पर आया फर्जी चालान का मैसेज, एक क्लिक और खाली हो जाएगा बैंक खाता

What is Board of Peace : डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस क्या है, पाकिस्तान भी बना मेंबर, PM मोदी और पुतिन समेत 60 देशों को न्योता, किसने स्वीकारा और किसने ठुकराया?

What is Board of Peace : डोनाल्ड ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस क्या है, पाकिस्तान भी बना मेंबर, PM मोदी और पुतिन समेत 60 देशों को न्योता, किसने स्वीकारा और किसने ठुकराया?अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध खत्म करने के लिए 'बोर्ड ऑफ पीस' का ऐलान किया है। पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग समेत 60 देशों को न्योता मिला है। जानें क्या है ट्रंप का 20-सूत्रीय शांति

Digital Arrest से बचाएगा UPI 'किल स्विच', अब एक बटन दबाते ही फ्रीज होगा बैंक खाता, सरकार की बड़ी तैयारी

Digital Arrest से बचाएगा UPI 'किल स्विच', अब एक बटन दबाते ही फ्रीज होगा बैंक खाता, सरकार की बड़ी तैयारीडिजिटल अरेस्ट से सुरक्षा के लिए UPI किल स्विच और बैंकिंग फ्रीज Govts New Plan

शंकराचार्य विवाद के बीच गरजे CM योगी, किसे बताया कालनेमि, कौन था यह मायावी राक्षस?

शंकराचार्य विवाद के बीच गरजे CM योगी, किसे बताया कालनेमि, कौन था यह मायावी राक्षस?CM Yogi on Shankaracharya Congroversy : प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे तमाम कालनेमि होंगे, जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान रहना होगा।

LIVE: भोजशाला में 10 साल बाद नमाज-पूजा एक ही दिन, 8000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन-AI से निगरानी

LIVE: भोजशाला में 10 साल बाद नमाज-पूजा एक ही दिन, 8000 पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन-AI से निगरानीमध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। आज 23 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार और जुमे की नमाज एक साथ हो रही हैं। इस बीच 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं ड्रोन-AI से निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन ने पूरे भोजशाला परिसर को छावनी बना दिया है। इस मामले को लेकर कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए परिसर में पुलिस फोर्स के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है।

इंदौर के बाद अब महू में गंदे पानी का कहर, एक ही मोहल्ले के 25 लोग बीमार, पीलिया, टाइफाइड भी

इंदौर के बाद अब महू में गंदे पानी का कहर, एक ही मोहल्ले के 25 लोग बीमार, पीलिया, टाइफाइड भीइंदौर शहर के भागीरथपुरा में दूषित जल कांड के बाद अब जिले के महू तहसील मुख्यालय के पत्ती बाजार क्षेत्र में 10 से 15 दिनों में 19 बच्चों सहित करीब 25 लोग पीलिया, टाइफाइड सहित अन्य बीमारियों की चपेट में आए हैं। कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नागरिकों के अनुसार, क्षेत्र में नलों में गंदा, बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है। पानी उबालने के बाद भी बर्तनों के तल में गाद जम रही है।

अमेरिका का सबसे खौफनाक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के करीब, क्या ईरान में तबाही मचाएगा अमेरिका?

अमेरिका का सबसे खौफनाक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के करीब, क्या ईरान में तबाही मचाएगा अमेरिका?अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई है। ट्रंप ने कहा है कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि कभी भूल नहीं पाओगे। बता दें कि इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान बातचीत में रुचि दिखा रहा है, लेकिन इस बयान के बाद तेहरान ने चेतावनी दी है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं। इसी बीच अमेरिका का सबसे विध्वंसक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब पहुंच चुका है।

अमेरिका में फेडरल एजेंटों ने 5 साल के बच्चे को लिया हिरासत में, बवाल मचा, कमला हैरिस ने किया रिएक्ट

अमेरिका में फेडरल एजेंटों ने 5 साल के बच्चे को लिया हिरासत में, बवाल मचा, कमला हैरिस ने किया रिएक्टअमेरिका से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मिनेसोटा के एक प्री-स्कूल से घर लौट रहे 5 वर्षीय मासूम बच्चे को फेडरल एजेंटों ने उसके पिता के साथ हिरासत में लिया है। दोनों के टेक्सास के एक हिरासत केंद्र में ले जाया गया है।

भोजशाला में बसंत पंचमी और जुमे की नमाज के लिए पृथक व्यवस्था, कलेक्टर ने बताया कितनी तगड़ी है सुरक्षा व्यवस्था

भोजशाला में बसंत पंचमी और जुमे की नमाज के लिए पृथक व्यवस्था, कलेक्टर ने बताया कितनी तगड़ी है सुरक्षा व्यवस्थामध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला की सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी कर दी गई है। दरअसल, 23 जनवरी को बसंत पंचमी का त्योहार और जुमे की नमाज एक साथ हो रही हैं। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूरे भोजशाला परिसर को छावनी बना दिया है। इस मामले को लेकर कोई अप्रिय स्थिति न बने, इसलिए परिसर में पुलिस फोर्स के साथ-साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है।

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमत

Vivo X200T : MediaTek Dimensity 9400+ और ZEISS कैमरे वाला वीवो का धांसू स्मार्टफोन, जानिए क्या रहेगी कीमतस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo अपनी फ्लैगशिप X-सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में नया Vivo X200T लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि यह स्मार्टफोन 27 जनवरी को भारतीय बाजार में दस्तक देगा। यह नया मॉडल मौजूदा Vivo X200 और X200 Pro पोर्टफोलियो का हिस्सा होगा।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।
