प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देशभर में कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। इस विशेष दिन को और विशेष बनाने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लेकर देश के दूसरे राज्यों में कई अहम कार्यक्रमों का आयोजना किया जाएगा। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता इस खास मौके पर अपने क्षेत्र में कई बड़े आयोजन भी कर रहे हैं। पीएम मोदी को उनके इस जन्मदिन पर दुनियाभर के बड़े नेताओं की तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन कर उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक्‍स पर पोस्‍ट करके इसकी जानकारी दी।

स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार योजना की शुरुआत : मोदी आज अपने जन्मदिन के मौके पर स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। पूरे देश में महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूती देने के लिए ये ऐतिहासिक स्कीम लॉन्च की जा रही है। यह अभियान महिला और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। ये अभियान आज 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के तहत पूरे देश में एक लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। सभी सरकारी हेल्थ संस्थानों में ये शिविर रोज लगेगा। इन शिविरों में महिलाओं के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ यानी गायनेकॉलोजिस्ट रहेंगी, बच्चों के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ दांतों के डॉक्टर भी शिविर में रहेंगे। जिन बच्चों का टीकाकरण पूरा नहीं हो पाया है उन्हें इन शिविरों के जरिए पूरा किया जाएगा। किशोरियों में एनीमिया की स्क्रीनिंग के साथ साथ उसका ट्रीटमेंट होगा। साथ ही मानसिक समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।