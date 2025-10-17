शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्ड
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (19:35 IST)

सरयू तट पर गूंजेगी मां सरयू की महाआरती, अयोध्या में फिर बनेगा रिकॉर्ड

मातृ शक्तियां, संस्कृत विद्यार्थी और वंचित समाज मिलकर करेंगे 2100 की संख्या में आरती, पिछली बार 1151 लोगों ने की थी अयोध्या

Ayodhya Deepotsav 2025
Maha Aarti on banks of Saryu: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार का दीपोत्सव 2025 अयोध्या को नई ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने जा रहा है। प्रभु श्रीराम की नगरी न केवल लाखों दीपों से जगमगाएगी, बल्कि इस बार सरयू तट पर मां सरयू की भव्य आरती भी इतिहास रचने जा रही है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की संयुक्त पहल से यह आयोजन 'भक्ति, संस्कृति और सामाजिक समरसता' का अद्भुत संगम बनेगा।
 
पिछली बार बना था विश्व रिकॉर्ड : गौरतलब है कि पिछली बार 1151 लोगों ने सामूहिक रूप से सरयू की आरती कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। इस बार यह आयोजन उससे भी दोगुने स्तर पर किया जा रहा है, जो  अयोध्या की आध्यात्मिक शक्ति और सामूहिक भक्ति का नया अध्याय लिखेगा।
 
वशिष्ठ फाउंडेशन दे रहा आयोजन को अंतिम रूप : इस आरती का आयोजन जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन 19 अक्टूबर की शाम 5:00 बजे होगा। मिली जानकारी के अनुसार ने आरती स्थल को 11 जोन में विभाजित किया गया है। नयाघाट से लेकर लक्ष्मण घाट तक विस्तारित इस स्थल के प्रत्येक जोन में 200 प्रतिभागियों के खड़े होकर आरती करने की व्यवस्था की गई है।
 
दीपदान और पूर्वाभ्यास : आयोजन से एक दिन पहले, 17 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे दीपदान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके साथ ही आरती का पूर्वाभ्यास भी कराया गया ताकि प्रतिभागियों की पंक्तियाँ, वेदपाठ और दीप प्रज्ज्वलन का समन्वय सटीक और आकर्षक बने।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से यह आरती कार्यक्रम न केवल एक धार्मिक आयोजन बनेगा, बल्कि 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अयोध्या की पावन सरयू जब 21 सौ दीपों की आभा से झिलमिलाएगी, तो वह दृश्य अध्यात्म, एकता और मातृशक्ति के संगम का प्रतीक बनकर पूरे विश्व को अयोध्या की दिव्यता का संदेश देगा।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलत

दीवाली से पहले मध्यप्रदेश में करोड़ों की काली कमाई वाले कुबेरों पर गाज, नौकरी में रहते कमाई अकूत दौलतमध्यप्रदेश दीवाली से पहले लोकायुक्त छापे में काली कमाई के कुबेरों के ठिकानों से मिली अकूत संपत्ति का खुलासा होने से हर कोई हैरान है। लोकायुक्त छापे की जद में आए रिटायर्ड आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया और पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर पर जेपी मेहरा के पास से जिस तरह से कोरोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, इससे इस बात का अंदाज लगाया जा सकता है कि दोनों ही अफसरों ने नौकरी के दौरान किस कदर का भ्रष्टाचार किया होगा। सवाल यह है कि सरकार की नाक के नीचे बैठे अफसरों ने करोड़ों की काली कमाई का साम्राज्य खड़ किया लेकिन सरकार और जांच एजेेंसियों की नजर नही गई।

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नाम

बिहार चुनाव में PM मोदी के साथ 40 नेता करेंगे प्रचार, BJP की लिस्ट में किसका है नामBihar Elections 2025 : बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में करीब 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बड़े नेता भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं।

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियार

Naxal : छत्तीसगढ़ में 170 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 दिन में 258 नक्सलियों ने डाले हथियारछत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां 170 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 2 दिन में कुल 258 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता बताया है।

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांव

बिहार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटी सियासत, सियासी दलों ने भोजपुरी स्टार्स पर लगाया दांवबिहार विधानसभा में सेलिब्रिटी वाली सियासत चरम पर है। वोटरों को रिझाने के लिए सभी राजनीति दलों इस बार भोजपुरी स्टार पर अपना दांव लगा रहे है। दो दिन पहले भाजपा की सदस्यता लेने वाली भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर को पार्टी ने अलीनगर से चुनावी मैदान में उतारा है। मधुबनी के रहने वाली 25 साल की भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर 14 अक्टूबर को भाजपा की सदस्यता ली और पार्टी ने उन्हें अब चुनावी मैदान में उतार दिया है।

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बताया

रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत, MEA ने ट्रंप के दावे को गलत बतायाट्रंप के भारत द्वारा रूस से तेल नहीं खरीदने संबंधी दावे पर देश में सियासी घमासान, क्या बोला MEA

और भी वीडियो देखें

हमारा संकल्प, 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', कांग्रेस-सपा का 'फूट डालो हुकूमत करो' : योगी आदित्यनाथ

हमारा संकल्प, 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', कांग्रेस-सपा का 'फूट डालो हुकूमत करो' : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान को लेकर राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन अंग्रेजों की 'फूट डालो और राज करो' नीति को आज भी अपनाए हुए हैं। ये दल समाज में जाति, पंथ और मजहब के आधार पर फूट डालने का काम कर रहे हैं ताकि देश की एकता और अखंडता कमजोर हो।

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़े, सरकारी अस्पताल की करतूत, विभाग ने 6 दवाएं की बैन

जहरीले कफ सिरप के बाद अब ग्वालियर में एंटीबायोटिक में कीड़े, सरकारी अस्पताल की करतूत, विभाग ने 6 दवाएं की बैनमध्यप्रदेश में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौतों के मामलों के बाद अब ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल ने करतूत कर डाली है। यहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक बच्चे को दी गई एंटीबायोटिक दवा की बोतल में कथित तौर पर कीड़े मिलने की शिकायत सामने आई है। इसी कड़ी में सूबे के ग्वालियर में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 दवाओं के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसे लेकर विभाग ने जारी किया है।

छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहेगा प्रदेश का कोई भी छात्र : योगी आदित्यनाथ

छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहेगा प्रदेश का कोई भी छात्र : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के ठीक पूर्व प्रदेश के छात्र-छात्राओं को बड़ी सौगात देते हुए दशमोत्तर एवं पूर्वदशम छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक साथ 10 लाख 28 हजार 205 विद्यार्थियों को 300 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में प्रेषित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह डबल इंजन सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाए जा रहे शिक्षा-सशक्तिकरण अभियान की एक नई कड़ी है।

Cheapest gold in world: ये हैं दुनिया के वो 10 देश, जहां भारत से सस्ता मिलता है सोना! घूमने जाएं तो लाना न भूलें

Cheapest gold in world: ये हैं दुनिया के वो 10 देश, जहां भारत से सस्ता मिलता है सोना! घूमने जाएं तो लाना न भूलेंTop 10 list of countries where gold is cheapest : भारतीयों के लिए सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि आस्था, निवेश और परंपरा का प्रतीक है। हाल ही में भारत में सोने की कीमतें अपने उच्चतम स्टार पर पहुंच गईं हैं। इसका एक मुख्य कारण सरकार द्वारा लगाया जाने वाला उच्च आयात शुल्क और करों का अधिक होना है। यही वजह है कि जब भारतीय विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उन देशों से सोना खरीदना पसंद करते हैं जहां यह सस्ता मिलता है। यदि आप भी जल्द ही विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन 10 देशों से सोना खरीदकर आप हज़ारों की बचत कर सकते हैं:

डिजिटल अरेस्ट मामलों पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार और CBI से मांगा जवाब

डिजिटल अरेस्ट मामलों पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार और CBI से मांगा जवाबSupreme Court expresses concern over digital arrest cases : उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के अंबाला में अदालत और जांच एजेंसियों के फर्जी आदेशों के आधार पर एक बुजुर्ग दंपति को 'डिजिटल अरेस्ट' कर उनसे 1.05 करोड़ रुपए की उगाही की घटना को गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं, विशेषकर फर्जी न्यायिक आदेशों के माध्यम से नागरिकों को 'डिजिटल अरेस्ट' करने के मामलों का संज्ञान लेते हुए इस संदर्भ में केंद्र सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा है।

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्कर

Vivo ने त्योहारी सीजन में सस्ते स्मार्टफोन लॉन्च कर बढ़ाई Samsung टेंशन, iPhone 17 को देंगे कड़ी टक्करVivo X300 and X300 Pro launched : त्योहारी सीजन को देखते हुए Vivo ने अपने धांसू स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। वीवो ने अपनी इस दमदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज को घरेलू बाजार में पेश किया है। वीवो के ये दोनों फोन MediaTek के लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आते हैं।

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्स

सस्ता Samsung Galaxy M17 5G क्या दिखा पाएगा कमाल, जानिए क्या हैं फीचर्सSamsung ने अपना एक और सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 12,499 रुपए है। यह स्मार्टफोन Galaxy M16 5G का अपग्रेड मॉडल है। फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में बड़ी बैटरी के साथ-साथ 50MP का OIS कैमरा मिलेगा। फोन में कंपनी ने नए डिजाइन का कैमरा सेटअप दिया है।

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोन

JioBharat : देश का पहला 'सेफ्टी फर्स्ट' मोबाइल फोनJioBharat mobile phone : जियोभारत सीरीज का मौजूदा मोबाइल फोन नए सेफ्टी-शील्ड फीचर के साथ बाजार में उतरने को तैयार है। फोन की खासियत है कि हमेशा कनेक्टेड रहने के साथ यह आपके अपनों को स्कैम और फ्रॉड से सुरक्षा देगा। इसे खासतौर पर बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए एक स्मार्ट सॉल्युशन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com