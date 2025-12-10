बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. CM Yogi listened to the problems of 200 people in Janta Darshan
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (19:49 IST)

जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनीं 200 लोगों की समस्याएं

कहा- घबराइए मत, हर समस्या का होगा प्रभावी समाधान, अफसरों से बोले मुख्यमंत्री, हर पीड़ित की समस्या का हो समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, गंभीर बीमारियों में इलाज के लिए मिलेगी भरपूर आर्थिक मदद

Chief Minister Yogi Adityanath
Chief Minister Yogi Adityanath: मंगलवार को गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करने के बाद बुधवार सुबह जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा कि ‘घबराइए मत, हर समस्या का प्रभावी समाधान कराया जाएगा।’ जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी निराकरण कराएं।
 
बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में महिलाओं की संख्या अधिक रही। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे। आत्मीयता के पुट में ‘कहां से आए हैं, क्या बात है’, कहते हुए एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं। भरोसा दिया कि वह सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराएंगे। किसी को भी परेशान होने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
 
प्रार्थना पत्रों को उन्होंने अधिकारियों को हस्तगत करते हुए निर्देश दिया कि हर समस्या का निस्तारण त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिप्रद होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर उन्होंने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। एक महिला ने मकान जला दिए जाने की शिकायत की तो मुख्यमंत्री ने जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। 
 
इलाज के लिए नहीं होगी धन की कमी : जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी, सरकार भरपूर आर्थिक मदद देगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी। 
सीएम ने की गोसेवा, मोर को भी दुलारा : गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान बुधवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने तथा अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की प्रतिमा समक्ष शीश झुकाने के बाद वह मंदिर परिसर के भ्रमण पर निकले। मंदिर की गोशाला में पहुंचकर गोसेवा की। गायों और गोवंश को स्नेहिल भाव से गुड़-रोटी खिलाया। गोशाला में सीएम योगी के पहुंचने पर मोर भी उनके पास आ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने मोर को भी दुलारा और अपने हाथों से रोटी खिलाया।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयान

बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में छोड़ दीजिए, सोनिया गांधी को कोर्ट का नोटिस मिलने पर प्रियंका गांधी का बयानदिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारत की नागरिक मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराया है। कोर्ट के नोटिस पर प्रियंका गांधी का बयना सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला है जब वो नागरिक बनी हैं। उनके पीछे क्यों पड़े हैं? बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है। इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...

CDF बनते ही आसिम मुनीर ने फिर उगला जहर, बोले- भारत भ्रम न पाले, दिया जाएगा तगड़ा जवाब...CDF Asim Munir News : पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बने आसिम मुनीर ने पदभार संभालने के बाद ए‍क बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। मुनीर ने एक बार फिर गीदड़भभकी देते हुए कहा कि भारत किसी भ्रम में न रहे। भविष्य में किसी भी आक्रामक कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से अधिक तेज, कठोर और तीव्र होगी। मुनीर ने कहा कि किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पहले पीएम से गुहार लगाई, अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इंदौर में रह रहा पति कर रहा दूसरी शादी

पहले पीएम से गुहार लगाई, अब पाकिस्तानी महिला ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, इंदौर में रह रहा पति कर रहा दूसरी शादीइंदौर में रह रहे पाकिस्तान मूल के निवासी की दूसरी शादी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। याचिका महिला निकिता नागदेव ने की। याचिका में निकिता ने दूसरी शादी रोकने और पति विक्रम को फिर से पाकिस्तान भेजने की मांग की है। इसके पहले उसने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई थी।

प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं, इलाहबाद हाईकोर्ट की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

प्राइवेट पार्ट पकड़ना रेप नहीं, इलाहबाद हाईकोर्ट की भाषा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगीSupreme Court news in hindi : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसी भाषा न बोलें, जो पीड़ित को डरा दे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्राइवेट पार्ट पकड़ना, पायजामा का नाड़ा तोड़ना और पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश करना रेप के प्रयास के अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

इंडिगो को लगेगा बड़ा झटका, दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौका

इंडिगो को लगेगा बड़ा झटका, दूसरी एयरलाइंस को मिलेगा मौकाIndigo Crisis : इंडिगो एयरलाइंस का उड़ान संकट मंगलवार को भी जारी रहा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से कई उड़ानों को आज रद्द कर दिया गया। इस बीच मोदी सरकार इंडिगो पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी की 5 फीसदी उड़ानों को रद्द कर उनके स्लाट्स को अन्य कंपनियों को दिया जा सकता है। उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

और भी वीडियो देखें

नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं? अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने 3 बार की वोट चोरी

नागरिक बनने से पहले सोनिया मतदाता कैसे बनीं? अमित शाह ने बोला कांग्रेस पर हमला, कहा, कांग्रेस ने 3 बार की वोट चोरीलोकसभा में बुधवार को चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों का जवाब दिया और उन्हें वोट चोरी की तीन घटनाएं याद दिलाईं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वोट चोर वोट चोरी करते रहे

नशे से बचकर ही खुद को और देश के भविष्य को बचा पाएंगे युवा : योगी आदित्यनाथ

नशे से बचकर ही खुद को और देश के भविष्य को बचा पाएंगे युवा : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज युवाओं के सामने 2 चुनौतियां सामने हैं। एक ड्रग्स का नशा और दूसरा मोबाइल या स्मार्टफोन का नशा। इन दोनों ही नशे से बचना होगा। इनसे युवा जितना बच पाएंगे, उतना ही खुद को और देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे। नशे से बचकर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे।

दीपावली का यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना गर्व की बात : योगी आदित्यनाथ

दीपावली का यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना गर्व की बात : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किए जाने को गर्व का पल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय उस उत्सव की वैश्विक पहचान है, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय और नए आरंभ के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह उपलब्धि भारत की सांस्कृतिक शक्ति व परंपरा की महत्ता को विश्वपटल पर और अधिक मजबूती प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में माघ मेला की तैयारियां अंतिम चरण में

मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में माघ मेला की तैयारियां अंतिम चरण मेंMagh Mela Uttar Pradesh News : महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद अब राज्य सरकार माघ मेला 2026 को भी अभूतपूर्व, व्यवस्थित और सौंदर्यपूर्ण स्वरूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माघ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी हाल ही में मुख्य सचिव के समक्ष प्रतीक चिन्ह का अनावरण, सेक्टरवार रंग योजना और अवसंरचनात्मक सुधारों पर विशेष चर्चा हुई थी।

साल 2025 में गूगल पर सबसे अधिक सर्च हुआ क्रिकेट, इन टूर्नामेंटस् की बदौलत

साल 2025 में गूगल पर सबसे अधिक सर्च हुआ क्रिकेट, इन टूर्नामेंटस् की बदौलतवैश्विक स्तर पर इस वर्ष सर्च इंजन गुगल पर क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, महिला क्रिकेट विश्वकप और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की दो टीमों को सबसे अधिक खोजा गया। हाल ही में जारी हुई इस रिपोर्ट में एथलीट, स्पर्धा और टीमों के बीच Top Trending Google Search का प्रमुख आकर्षण रहे क्रिकेट के बढ़ते डिजिटल उपयोग देखने को मिला।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com