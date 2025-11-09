दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, राहुल गांधी बोले- स्वच्छ हवा मांगने वालों पर हमला बंद हो
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। मीडिया खबरो के मुताबिक सिटीजंस ऑफ दिल्ली नाम से हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जेएनयू छात्र संघ के पदाधिकारी और छात्र पहुंचे। प्रदर्शन शुरू होते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया।
थोड़ी ही देर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए छात्रों में जेएनयू छात्रसंघ (JNUSU) अध्यक्ष अदिति मिश्रा, संयुक्त सचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय की आइसा (AISA) अध्यक्ष और सचिव सहित कई छात्राएं शामिल रहीं। इस प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी एक्स पर कहा स्वच्छ हवा का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, आवाज दबाई नहीं जा सकती।
रविवार को बहुत खराब स्तर पर वायु की गुणवत्ता
दिल्ली में रविवार सुबह वायु गुणवत्ता इस मौसम के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई और एक्यूआई 391 रहा। वैसे बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की चादर छा गई और तापमान सामान्य से काफी नीचे 11.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।