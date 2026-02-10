मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. साहित्य
  3. मेरा ब्लॉग
  4. When Mamta prevailed over courage
Written By Author गिरीश पांडेय

जब दिलेरी पर भारी पड़ी ममता

Girish Pandey
एक महिला अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना किसी भी हिंसक जानवर से भिड़ सकती है। ऐसी खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। पर इसका उलटा भी होता है—दिलेर से दिलेर महिला का साहस उस समय जवाब दे देता है, जब बात उसकी संतान की सुरक्षा की आती है। यह ममता की साहस पर जीत की कहानी है।
 
यह कहानी मेरी अम्मा की है। बात 1954 की है। संयुक्त परिवार था। घर में शादी का आयोजन था। रिश्ते की करीब 16 महिलाएं घर में मौजूद थीं। स्वाभाविक है कि सब अपने गहनों और महंगे कपड़ों के साथ आई थीं। गर्मी की अंधेरी रात थी। अचानक घर पर डाकुओं ने धावा बोल दिया। पुरुष जान बचाकर शोर मचाते हुए भाग गए, पर महिलाओं के पास दो ही विकल्प थे—या तो मुकाबला करें या डकैतों की मर्जी के 
 
अनुसार मुख्य दरवाजा खोलकर आत्मसमर्पण कर दें। डकैतों को भी यही उम्मीद थी, इसलिए वे मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर डराने-धमकाने और जबरदस्ती दरवाजा खुलवाने का दबाव बनाने लगे। मायके की ओर से अम्मा दबंग परिवार की थीं। उनकी अगुआई में महिलाओं ने मोर्चा लेने का फैसला किया। डकैतों का शोर सुनते 
 
ही महिलाओं ने मुख्य दरवाजे से सटाकर अनाज के बोरों की दीवार बना दी। दरवाजा पहले से मजबूत था, ऊपर से नीचे तक सहारा पाकर और मजबूत हो गया। डकैतों को महिलाओं के ऐसे प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। महिलाएं पूरी ताकत से 
 
दरवाजे को थामे रहीं। उन्हें उम्मीद थी कि देर होने पर गांव या पड़ोस से मदद मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। देरी से डकैतों का धैर्य भी टूटने लगा। 16 महिलाओं के बीच कच्चे घर के खपड़े से आंगन में कूदना जोखिम भरा था, फिर भी एक डकैत ने यह जोखिम उठाया। वह दीवार के सहारे आंगन में कूद गया।
 
16 महिला एक डकैत, पर ममता ने हाथ बांध दिए : अम्मा बताती थीं—हम चाहतीं तो उसे मूसल या सिलबट्टे से कूट कर चटनी बना सकती थीं, गड़ासे या कुल्हाड़ी से काट सकती थीं। एक पल को मन में आया भी। पर गोद के बच्चे के साथ डकैतों की संभावित प्रतिक्रिया सोचकर हमने आत्मसमर्पण कर दिया।
 
जिसकी ममता का नाते साहस जवाब दे गया उसकी भी असमय मौत : जिस मासूम की ममता के आगे साहस हार गया, उसका नाम था—रविंद्र। पांच साल की उम्र में निमोनिया से उसकी मृत्यु हो गई। यह वह उम्र होती है जब माता पिता बच्चों को लेकर सपना देखने लगते हैं। यकीनन अम्मा और बाबूजी ने भी देखा होगा। पर होनी को कौन डाल सकता। शायद भगवान की यही मर्जी थी। वह होते तो हम तीन भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े होते।
 
अम्मा इस घटना को सुनाते-सुनाते खो जाती थीं। बताती थीं—उनके बाल घुंघराले थे, रंग गोरा था और दिमाग उम्र से कहीं ज्यादा तेज। उनकी कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए हम कल्पना में ही उनकी एक छवि बना लेते थे।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

क्या आपका फर्स्ट वेलेंटाइन डे है, तो ऐसे करें Valentine Week को सेलिब्रेट

क्या आपका फर्स्ट वेलेंटाइन डे है, तो ऐसे करें Valentine Week को सेलिब्रेटValentine’s Day date ideas: वेलेंटाइन वीक के दिन खास होते हैं और हर दिन एक नए तरीके से प्यार और रिश्तों को सेलिब्रेट करने का मौका देते हैं। प्रेम के इस वेलेंटाइन वीक पर खासकर लोग अपने प्यार को एक नए तरीके से जाहिर करना चाहते हैं। यहां आप भी जानिए वेलेंटाइन वीक क्यों हैं इतना अधिक महत्वपूर्ण....

Kiss Day 2026: प्यार जताने के सही मायने और जरूरी सीमाएं

Kiss Day 2026: प्यार जताने के सही मायने और जरूरी सीमाएंKiss Day: वेलेंटाइन वीक के सातवें दिन, यानी 13 फरवरी को किस डे मनाया जाता है। साल 2026 में यह शुक्रवार को पड़ रहा है। यह दिन अपने पार्टनर के प्रति प्यार, समर्पण और अंतरंगता (Intimacy) व्यक्त करने का होता है।

Hug Day 2026: गले लगाने का सही तरीका और ये बड़ी गलतियां न करें

Hug Day 2026: गले लगाने का सही तरीका और ये बड़ी गलतियां न करेंHug Day 12th February : 'हग डे' पर, एक सच्चे और हार्दिक आलिंगन से प्यार को महसूस करने का मौका मिलता है। यह दिन अपने साथी या दोस्त को इस अहसास में डुबोने के लिए है कि वो कितने स्पेशल हैं। एक सच्चा गले लगाना किसी भी रिश्ते की मजबूती को बढ़ाता है और दिल से दिल तक की यात्रा करता है।

वेलेंटाइन डे पर प्रेरक प्रेम कविता: प्रेम का संकल्प

वेलेंटाइन डे पर प्रेरक प्रेम कविता: प्रेम का संकल्पValentine's Day Hindi poem: वेलेंटाइन डे केवल प्रेमियों का त्योहार नहीं, बल्कि यह अपने भीतर के प्रेम और साहस को जगाने का भी दिन है। यहां एक प्रेरक कविता है जो प्रेम की शक्ति और जीवन में आगे बढ़ने के जज्बे को दर्शाती है:

Valentine Day Essay: वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन निबंध हिन्दी में

Valentine Day Essay: वेलेंटाइन डे पर बेहतरीन निबंध हिन्दी मेंValentines Day essay in Hindi: हर साल 14 फरवरी को प्रेमीजन वेलेंटाइन डे मनाते हैं। वेलेंटाइन डे को हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और इसे अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस दिन की वास्तविक खूबसूरती यही है कि यह हमें यह सिखाता है कि प्यार और स्नेह से ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मिलती है।

और भी वीडियो देखें

जब दिलेरी पर भारी पड़ी ममता

जब दिलेरी पर भारी पड़ी ममताएक महिला अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना किसी भी हिंसक जानवर से भिड़ सकती है। ऐसी खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। पर इसका उलटा भी होता है—दिलेर से दिलेर महिला का साहस उस समय जवाब दे देता है, जब बात उसकी संतान की सुरक्षा की आती है।

विकास से विद्या बनने की दर्दभरी दास्‍तां से वॉशिंगटन पोस्‍ट के शटडाउन की आहट तक, गांधी के आश्रम में सार्थक संवाद

विकास से विद्या बनने की दर्दभरी दास्‍तां से वॉशिंगटन पोस्‍ट के शटडाउन की आहट तक, गांधी के आश्रम में सार्थक संवादजिस दुनिया में हम सामान्‍य लोग अभी जी रहे हैं, मुख्‍य धारा में काम कर रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उस दुनिया के परे भी, उसके सामानांतर भी एक दुनिया है— संघर्ष की दुनिया। जिसमें अपनी पहचान के लिए संघर्ष है, न्‍याय के लिए संघर्ष है, अपने अधिकार, समानता और मुख्‍यधारा का हिस्‍सा बनने का संघर्ष है। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी की तरह आसान नहीं, उन्‍हें अपने हर हक के लिए एक लड़ाई लड़ना पड़ती है, एक लंबी और चुनौतियों से भरी लड़ाई। जिसमें कई बार तिरस्‍कार होता है, अपमान होता है, कई बार हमले होते हैं और यहां तक कि कई बार इसे लड़ते- लड़ते उम्र का एक बड़ा हिस्‍सा ही खप जाता है।

Promise Day 2026: वादे कैसे करें और किन बातों से बचना जरूरी है

Promise Day 2026: वादे कैसे करें और किन बातों से बचना जरूरी हैPromise Day 11th February: वेलेंटाइन वीक का पांचवां दिन यानी प्रॉमिस डे सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में यह 11 फरवरी, बुधवार को मनाया जाएगा। यह दिन केवल तोहफे देने का नहीं, बल्कि रिश्ते की नींव को मजबूत करने का है।

गुरु समर्थ रामदास नवमी कब है, क्यों मनाई जाती है?

गुरु समर्थ रामदास नवमी कब है, क्यों मनाई जाती है?Samarth Ramdas Navami: समर्थ रामदास स्वामी ने नवमी के दिन ही महाराष्ट्र के सज्जनगढ़ किले पर अपनी देह त्यागी थी और महासमाधि ली थी। उनकी याद में ही यह 'दास नवमी' मनाई जाती है। उन्होंने समाज को गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालने व भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था...

वेलेंटाइन डे के बदलते मायने: 25 साल की शादी के बाद मन रहा अब 'बेलन टाइट डे'

वेलेंटाइन डे के बदलते मायने: 25 साल की शादी के बाद मन रहा अब 'बेलन टाइट डे'इजहार-दिवस के पावन अवसर पर भावनाएं ‘संवेदनाओं के आचमन’ की तरह गटकी जाती हैं, कभी-कभी तो पत्थर पर भी बुवाई कर दी जाती। कभी नजरों से, तो कभी तोहफों से इम्प्रेस किया जाता है। प्रेम के सागर में नेह उफान मारता है। प्रेमी युगल, दो जिस्म, एक जान। एक मिठास, एक पकवान हो जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com