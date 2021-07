गंजबासौदा हादसा : रातभर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कुएं से निकाले 3 शव

विदिशा। के विदिशा जिले के गंजबासौदा के बाहरी इलाके में कुए में दो दर्जन से अधिक लोगों के गिरने के कारण हुए हादसे में शुक्रवार सुबह तक 3 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। अपुष्ट जानकारी के अनुसार, अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं।

रात भर चले राहत एवं बचाव कार्य के बाद सुबह 3 लोगों को मृत अवस्था में निकाला गया। गुरुवार रात निकाले गए 15 लोगों को गंजबासौदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

गंजबासौदा के बाहरी क्षेत्र के लाल पठार इलाके में गुरुवार देर शाम एक बच्चा कुए में गिर गया था। उसे बचाने के लिए दर्जनों ग्रामीण कुएं की मुंडेर और उस पर लगी जाली पर चढ़ गए थे। अचानक हुए हादसे के चलते ग्रामीण, जाली और मिट्टी के साथ कुए में जा गिरे थे। देर रात राहत एवं बचाव कार्य के दौरान भी कुछ लोग कुएं में गिर गए थे।

तत्काल प्रारंभ किए गए राहत एवं बचाव कार्य के दौरान 15 लोगों को निकालकर गंजबासौदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद कुए का पानी निकालने का क्रम शुरू किया गया। तड़के तक दो लोगों के शव मिल चुके थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी थी। उन्होंने मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी।

विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी देर रात मौके पर पहुंचे और वे रातभर वहीं पर रहे। सुबह बचाव कार्य के दौरान एक शव और निकाला गया। अब तक कुल तीन शव निकाले जा चुके हैं। एक अनुमान है कि तीस से अधिक लोग कुए में गिरे हैं। माना जा रहा है कि अब कुछ ही घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी।

MP: Operation continues at Ganjbasoda, Vidisha. Minister Vishvas Sarang says, "19 people rescued. 3 bodies recovered. & SDRF are also here. Land here is prone to subsidence, it's happening again & again. It'll be difficult to say the exact toll until the operation concludes" pic.twitter.com/0SdjDr9jJA