मध्य प्रदेश में बस सफर हुआ महंगा, 2 रुपए प्रति किलोमीटर से देना होगा किराया सरकार ने बढ़ाया यात्री किराया, स्लीपर और एसी बसों के लिए देने होंगे ज्यादा दाम

भोपाल। मध्य प्रदेश में अब बस का सफर महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने राज्य में चलने वाली सभी प्रकार की यात्री बसों के किराए में बदलाव करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। सरकारी राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार, सामान्य बसों के मूल किराए के साथ-साथ रात्रि सेवा, डीलक्स, स्लीपर और एसी बसों के किराए में बढ़ोत्तरी कर दी गई है। । नए आदेश के तहत अब साधार बस का किराया 2 रुपये किलोमीटर होगा, इसके साथ ही यात्रा के किसी भी हिस्से के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये देना अनिवार्य होगा। अब तक बस का किराय 1.25 रुपए प्रति किलोमीटर था।



कैटेगरी के हिसाब से कितनी हुई बढ़ोतरी?

सामान्य बसों के किराए में 2 रुपए किलोमीटर

रात्रि बस सेवा: सामान्य किराए से 10% अधिक

डीलक्स बस (नॉन ए.सी.): सामान्य किराए से 25% अधिक

स्लीपर बस: सामान्य किराए से 40% अधिक

डीलक्स बस (ए.सी.): सामान्य किराए से 50% अधिक

सुपर लग्जरी कोच (ए.सी.): सामान्य किराए से 75% अधिक

दरअसल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर लंबे समय से डीजल, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, टैक्स और कर्मचारियों के वेतन में लगातार बढ़ रही लागत का हवाला देकर किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बस संचालकों ने मांग पूरी नहीं होने पर 7 अगस्त से आंदोलन और अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी थी। सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच हुई चर्चा के बाद किराया संशोधन पर सहमति बनी थी। किराया बढ़ने का सीधा असर रोजाना बस से सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। विशेष रूप से नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। वहीं, बस संचालकों का कहना है कि बढ़ी हुई परिचालन लागत के कारण किराया संशोधन आवश्यक हो गया था और इससे परिवहन सेवाओं का संचालन सुचारु रखने में मदद मिलेगी।