शुक्रवार, 8 अगस्त 2025
Written By विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 (09:03 IST)

स्वदेशीकरण-सशक्तिकरण का अहम पड़ाव है आधुनिक कोच निर्माण यूनिट, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनेगा एमपी

10 अगस्त को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे रेल कोर्च इकाई का भूमि-पूजन

Madhya Pradesh News
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत के किसानों को समृद्ध किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके मार्गदर्शन में स्वदेशी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार भी किसान कल्याण और स्वदेशी की भावना को बढ़ावा दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यही भावना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए उत्साहित करती है।

प्रदेश सरकार भी किसान हितों को केंद्र में रखते हुए स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश में पहली बार आधुनिक रेल कोच निर्माण के लिए बीईएमएल की ईकाई स्थापित की जाएगी। युवाओं का सशक्तिकरण और स्वदेशीकरण सरकार का अगला पड़ाव है। मध्यप्रदेश में स्वदेशी अभियान आगे भी जारी रहेगा। स्वदेशी अभियान के तहत प्रदेश की दो भावी मेट्रोपोलिटन सिटी भोपाल-इंदौर को आधुनिक रेल कोच निर्माण और पीएम मित्र पार्क की सौगात मिल रही है।

उन्होंने कहा कि रायसेन जिले की गौहरगंज तहसील के उमरिया गांव में बीईएमएल 1800 करोड़ का निवेश कर रही है। इससे 1600 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसके साथ-साथ क्षेत्र में कई प्रकार के सहायक उद्योग भी विकसित होंगे। 10 अगस्त को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस रेल कोच निर्माण ईकाई का भूमि-पूजन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (वर्चुअली) शामिल होंगे। भोपाल के पास गौहरगंज में बीईएमएल को राज्य सरकार ने 60.63 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यहां बीईएमएल द्वारा वंदे भारत,आधुनिक रेल कोच और मेट्रो कोच तैयार होंगे। प्रदेश भारत और दूसरे देशों को मेट्रो और रेल कोच निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश आगामी वर्षों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रमुख स्थान बनकर उभरेगा।  

स्वदेशी की भावना को मिलेगा बल-सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि-पूजन करेंगे। यहां रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की 2000 करोड़ की परियोजना से जनजातीय अंचल के 1 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। धार का पीएम मित्र पार्क एक ओर जहां स्वदेशी के भाव को मजबूती देगा, वहीं धार, झाबुआ, रतलाम और निमांड़ क्षेत्र के कपास उत्पादक किसानों को कॉटन का उचित दाम मिलेगा। भोपाल में हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30.77 लाख करोड़ का अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हुआ। प्रदेश में औद्योगिकरण का वातावरण बना है और देश-विदेश से निवेशक उद्योग लगाने के लिए प्रदेश आ रहे हैं। 

तिरंगा अभियान के साथ स्वदेशी-स्वच्छता पर भी जोर-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में लगातार चौथे वर्ष हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। तिरंगा अभियान का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र भक्ति और स्वदेशी अपनाने की भावना से जोड़ना है। साथ ही आम जनमानस में भी राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना है। राज्य सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान 2025 में स्वच्छता और स्वदेशी अभियान को भी शामिल किया है। प्रदेश में 3 चरणों में तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों के जवानों को राखियां भेजी जाएंगी। स्कूलों में तिरंगे से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। तिरंगा संगीत और प्रदर्शनियों का आयोजन भी होगा। इस अभियान में सभी वर्गों को शामिल करते हुए 1 करोड़ तिरंगे की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है।

16 अगस्त को जन्माष्टमी पर होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम-मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 16 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। राज्य सरकार ने श्रीकृष्ण से जुड़े सभी स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत राजधानी भोपाल में होने वाले मुख्य कार्यक्रम को हर जिले में स्क्रीन पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इस दौरान प्रदेशवासियों के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का प्रसारण भी किया जाएगा। प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान वे अपने संबोधन में राज्य सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों और योजनाओं की जानकारी जन-जन को देंगे। मध्यप्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार निरंतर अग्रसर है।
