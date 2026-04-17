सिंगरौली में दिनदहाड़े बैंक डकैती, 5 हथियारबंद बदमाश 10 किलो सोना और 20 लाख कैश लूटकर फरार, स्पेशल विमान से पहुंचे DGP कैलाश मकवाना
यहां दिनदहाड़े बैंक डकैती का मामला सामने आया है। यहां बैढ़न स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में शुक्रवार दोपहर 5 हथियारबंद बदमाश घुसे। फायरिंग कर करीब 9-10 किलो सोना और 20 लाख कैश लेकर भाग गए। सोने की कीमत करीब 15 करोड़ आंकी गई है। डीजीपी कैलाश मकवाना भोपाल से विशेष विमान से सिंगरौली पहुंचे।
पुलिस ने बैंक से एक किमी दूर एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। वारदात के समय बैंक में एक भी सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। इसी का फायदा उठाकर बदमाश आसानी से अंदर घुसे और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों और बैंक कर्मचारियों के बयान दर्ज कर रही है।
बैंक के सामने स्थित एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में 3 आरोपित एक ही बाइक पर बैठकर बैढ़न शहर की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। फुटेज में एक बदमाश हेलमेट पहने हुए है, जबकि बाकी चार के चेहरे खुले थे। घटना के समय चार बदमाश अंदर और एक बाहर खड़ा था। जिले के बाहर निकलने वाली सीमाओं को सील कर दिया गया है। Edited by : Sudhir Sharma
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