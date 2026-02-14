रात 2 बजे मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, मनीष सिंह को मिली जनसंपर्क की कमान, 11 IAS अफसरों के ट्रांसफर

भोपाल। विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले मोहन सरकार ने आधी रात के बाद 2 बजे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। जिसमें 11 IAS और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इस फैसले में जनसंपर्क आयुक्त को साथ स्वास्थ्य और वन विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों की नियुक्ति की गई है।