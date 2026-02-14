शनिवार, 14 फ़रवरी 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 (09:29 IST)

दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर बवाल, आतंकी पन्नू की हत्या में बड़ा अपडेट, ट्रंप ने खामेनेई को दी धमकी

Iran US War
दिल्ली यूनिवर्सिटी में UGC पर बवाल : दिल्ली में प्रतिष्ठित दिल्‍ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में शुक्रवार रात को जमकर बवाल हुआ। नॉर्थ कैंपस में यूजीसी (UGC) कानून को लेकर प्रदर्शन के दौरान एक महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कथित बदसलूकी और धक्का-मुक्की के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि सवाल पूछने पर उसे घेर लिया गया, उसका नाम और जाति पूछी गई और उसके साथ हाथापाई की गई। महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ हुई बदसलूकी के बाद कुछ छात्रों का ग्रुप उनके समर्थन में आ गया। मामले के बाद मॉरिस नगर पुलिस स्‍टेशन के बाहर छात्रों का जमावड़ा लग गया और देर रात तक नारेबाजी होती रही। ये छात्र उन छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिन्‍होंने महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ कथित बदसलूकी की थी। एक युवा यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर छात्रों की भीड़ के बीच घिरी हुई थी। उसने यूजीसी कानून को लेकर सवाल पूछे और इसी दौरान माहौल अचानक गरमा गया। आरोप है कि UGC समर्थकों ने उसके नाम के टाइटल को लेकर आपत्ति जताई, उससे जाति पूछी गई और फिर धक्का मुक्की, खींचातानी और बदसलूकी की गई। इस घटना से जुड़ी कुछ तस्‍वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें युवती भीड़ के बीच फंसी दिखाई दे रही है। कुछ लोग उसे घेरते हुए नजर आते हैं और पत्रकारों को भी वहां से हटाने की कोशिश की जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवती को बाहर निकाला।


09:28 AM, 14th Feb
ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ाई : अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ा दी है जिससे तनाव बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने खुले तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को धमकी दी है और कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र उपाय है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि कभी कभी डर भी जरूरी होता है। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संभावना जता दी है कि वो क्या चाहते हैं। उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन "सबसे अच्छी बात होगी जो हो सकती है", क्योंकि उनका प्रशासन सैन्य कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। जब उनसे ईरान के इस्लामी धार्मिक नेतृत्व को सत्ता से हटाने के बारे में पूछा गया, तो ट्रम्प ने कहा, "ऐसा लगता है कि यही सबसे अच्छी बात होगी जो हो सकती है।"
