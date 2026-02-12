LIVE: बांग्लादेश में वोटिंग शुरू, PM के 3 दावेदार, वोटिंग से पहले हिंदू युवक की हत्या, आज भारत बंद भी

बांग्लादेश में वोटिंग शुरू: बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए 299 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। यह चुनाव शेख हसीना के हटने के बाद पहला आम चुनाव है। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है। अवामी लीग चुनाव से बाहर है। करीब नौ लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। अंतरिम सरकार के मुखिय मोहम्मद यूनुस सुबह 10 बजे अपना वोट करेंगे। अन्य पार्टियों के लीडरों ने मतदान कर दिया है। सभी पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा सख्त है। बांग्लादेश की 300 संसदीय सीटों के लिए 12.7 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। हालांकि शेरपुर-3 संसदीय सीट पर एक उम्मीदवार की मौत हो जाने से मतदान स्थगित कर दिया गया है। अब केवल 299 सीटों पर मतदान हो रहा है। यह मतदान शाम 4.30 बजे तक चलेगा। वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी।

09:18 AM, 12th Feb

वोटिंग से एक दिन पहले हिंदू युवक की हत्या : बांग्लादेश के आम चुनावों में वोटिंग से एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को एक और हिंदू युवक की लाश मिली है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मौलवीबाजार के कमालगंज उपजिला में एक चाय बागान से 28 वर्षीय हिंदू व्यक्ति का शव बरामद किया है, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। कमालगंज पुलिस थाना के प्रभारी अब्दुल अवल ने कहा कि मृतक की पहचान रतन साहूकार के रूप में की गई है। रतन चम्पारा चाय बागान में काम करता था और वह इस्लामपुर यूनियन में शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने 11 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे बागान में रतन साहूकार के शव को देखा और उसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, शव पर चोट के निशान थे और वह खून से लथपथ हालत में मिला था।