LIVE: बांग्लादेश में वोटिंग शुरू, PM के 3 दावेदार, वोटिंग से पहले हिंदू युवक की हत्या, आज भारत बंद भी

गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 12 Febuary 2026 live updates
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (09:19 IST)

बांग्लादेश में वोटिंग शुरू, PM के 3 दावेदार, वोटिंग से पहले हिंदू युवक की हत्या, आज भारत बंद भी

Live news in Hindi
बांग्लादेश में वोटिंग शुरू: बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए 299 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। यह चुनाव शेख हसीना के हटने के बाद पहला आम चुनाव है। मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात-ए-इस्लामी के बीच है। अवामी लीग चुनाव से बाहर है। करीब नौ लाख सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। अंतरिम सरकार के मुखिय मोहम्मद यूनुस सुबह 10 बजे अपना वोट करेंगे। अन्य पार्टियों के लीडरों ने मतदान कर दिया है। सभी पोलिंग स्टेशनों पर सुरक्षा सख्त है। बांग्लादेश की 300 संसदीय सीटों के लिए 12.7 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। हालांकि शेरपुर-3 संसदीय सीट पर एक उम्मीदवार की मौत हो जाने से मतदान स्थगित कर दिया गया है। अब केवल 299 सीटों पर मतदान हो रहा है। यह मतदान शाम 4.30 बजे तक चलेगा। वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी।


09:18 AM, 12th Feb
वोटिंग से एक दिन पहले हिंदू युवक की हत्या : बांग्लादेश के आम चुनावों में वोटिंग से एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को एक और हिंदू युवक की लाश मिली है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मौलवीबाजार के कमालगंज उपजिला में एक चाय बागान से 28 वर्षीय हिंदू व्यक्ति का शव बरामद किया है, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। कमालगंज पुलिस थाना के प्रभारी अब्दुल अवल ने कहा कि मृतक की पहचान रतन साहूकार के रूप में की गई है। रतन चम्पारा चाय बागान में काम करता था और वह इस्लामपुर यूनियन में शामिल था। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ने 11 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे बागान में रतन साहूकार के शव को देखा और उसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक, शव पर चोट के निशान थे और वह खून से लथपथ हालत में मिला था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
वोटिंग से पहले बांग्लादेश में हिंदू युवक की बर्बर हत्या, खून से लथपथ मिली लाश

बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर बड़ा प्रहार

बंगाल में कानून नहीं, बम चलता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ममता सरकार पर बड़ा प्रहारकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर कानून-व्यवस्था के मुद्दे को लेकर तीखा हमला किया। केंद्रीय बजट 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने कहा कि चुनावी राज्य बंगाल में आज कानून का नहीं, बल्कि खौफ का शासन है।

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहत

India-US trade deal में क्या नया, व्हाइट हाउस के सुर क्यों पड़े नरम, फैक्टशीट में कौनसे बदलाव, दालों का जिक्र हटा, कितनी राहतभारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते (India US trade deal) को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका ने इस सौदे से जुड़ी अपनी आधिकारिक 'फैक्टशीट' में गुपचुप तरीके से कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। व्हाइट हाउस द्वारा संशोधित इस नए दस्तावेज में दालों (Pulses) के व्यापार का जिक्र हटा दिया गया है।

Epstein से पर्सनली कभी नहीं मिला, Island से मेरा कोई लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरी

Epstein से पर्सनली कभी नहीं मिला, Island से मेरा कोई लेना-देना नहीं : हरदीप सिंह पुरीराहुल गांधी के आरोपों पर हरदीपसिंह पुरी ने दिया जवाब

Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद में बड़ा बयान, अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया

Pakistan के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का संसद में बड़ा बयान, अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कियापाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में एक ऐसा बयान दिया है जिसने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में हलचल मचा दी है। आसिफ ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के पुराने रिश्तों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वाशिंगटन ने इस्लामाबाद का इस्तेमाल एक 'टॉयलेट पेपर' की तरह किया- काम निकल जाने के बाद जिसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है।

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहराम

भारत को बेच दिया... शर्म नहीं आती? राहुल गांधी के भाषण से संसद में कोहरामRahul Gandhi Parliament Speech: संसद के बजट सत्र के दौरान उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर तीखे जुबानी हमले किए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की आंखों में डर दिख रहा है और सरकार ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील में देश के हितों का 'सरेंडर' कर दिया है।

और भी वीडियो देखें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक लीमुख्यमंत्री श्री धामी ने सख्त शब्दों में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी प्रकार के अपराधों पर तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

वोटिंग से पहले बांग्लादेश में हिंदू युवक की बर्बर हत्या, खून से लथपथ मिली लाश

वोटिंग से पहले बांग्लादेश में हिंदू युवक की बर्बर हत्या, खून से लथपथ मिली लाशबांग्लादेश में वोटिंग हो रही है। यहां 299 सीटों के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। वहीं वोटिंग से एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। उसकी लाश मिली है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मौलवीबाजार के कमालगंज उपजिला में एक चाय बागान से 28 वर्षीय हिंदू व्यक्ति का शव बरामद किया है

LIVE: बांग्लादेश में वोटिंग शुरू, PM के 3 दावेदार, वोटिंग से पहले हिंदू युवक की हत्या, आज भारत बंद भी

LIVE: बांग्लादेश में वोटिंग शुरू, PM के 3 दावेदार, वोटिंग से पहले हिंदू युवक की हत्या, आज भारत बंद भीबांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए 299 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। यह चुनाव शेख हसीना के हटने के बाद पहला आम चुनाव है। वोटिंग से एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को एक और हिंदू युवक की लाश मिली है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने मौलवीबाजार के कमालगंज उपजिला में एक चाय बागान से 28 वर्षीय हिंदू व्यक्ति का शव बरामद किया है। इसके साथ ही आज भारत में बंद का ऐलान है। मजदूर और किसान संगठनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भारत बंद का ऐलान किया है।

क्या रूस से तेल खरीदना बंद करेगा भारत, पुतिन के मंत्री का बड़ा बयान

क्या रूस से तेल खरीदना बंद करेगा भारत, पुतिन के मंत्री का बड़ा बयानअमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी ने भी यह नहीं कहा कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने देश की संसद में यह बात कही। रूस ने अमेरिका पर भारत और अन्य देशों को उससे तेल खरीदने से रोकने का प्रयास करने का आरोप लगाया था, जिसके दो दिन बाद लावरोव की यह टिप्पणी आई है। रूस का कहना है कि वाशिंगटन टैरिफ, प्रतिबंध और सीधे रोक सहित कई तरह के ‘दबावपूर्ण’ कदम उठा रहा है।

नरवणे की किताब को लेकर घमासान जारी, दिल्ली पुलिस ने पेंग्विन रैंडम हाउस को भेजा नोटिस, FIR में आपराधिक साजिश की धारा जुड़ी

नरवणे की किताब को लेकर घमासान जारी, दिल्ली पुलिस ने पेंग्विन रैंडम हाउस को भेजा नोटिस, FIR में आपराधिक साजिश की धारा जुड़ीपूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' के प्रकाशन से पहले कथित तौर पर लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने प्रकाशक 'पेंग्विन रैंडम हाउस इंडिया' को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com