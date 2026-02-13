शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. मध्यप्रदेश
  4. Chief Minister Dr. Mohan Yadav participated in the mass marriage conference at Bageshwar Dham.
Written By भोपाल ब्यूरो
Last Modified: शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 (22:24 IST)

समय के साथ सोच बदलें, खर्चीली शादियों से बचें, बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में बोले CM मोहन यादव

samuhik vivah sammelan at Bageshwar Dham. Chief Minister Dr. Mohan Yadav
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बेटे-बेटियों का विवाह करने के लिए सामूहिक विवाह सबसे उत्तम माध्यम है। समाज में ख़र्चीले विवाहों का प्रचलन चिंतनीय है। मितव्ययिता जरूरी है। हमारा समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बदलते वक्त के साथ हमें अपनी सोच भी बदलने की जरूरत है। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्होंने स्वयं अपने पुत्र का विवाह उज्जैन में एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में किया हैं। शादियों में अनावश्यक खर्च से हमें बचना ही चाहिए। सामूहिक विवाहों से हुई बचत परिवार के लिए अन्य सुविधा जुटाने के लिए उपयोगी हो सकती है।
 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि विवाह और मृत्यु भोज जैसे कार्यक्रमों में फिजूलखर्ची और दिखावे को बंद करने की आवश्यकता है। बागेश्वर धाम में हो रहे सामूहिक विवाह एक यज्ञ के समान हैं। अच्छाइयां ही हमेशा याद रहती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संस्कृति की भावना को मजबूत करने के लिए छतरपुर को कैंसर अस्पताल की सौगात दी है। हमारे देवस्थान चमत्कारिक होते हैं। मंदिर के आसपास अस्पताल भी है। 
 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार को बागेश्वर धाम सरकार में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज जितने भी बेटे-बेटियों का विवाह हुआ है, इन्हें किसी भी रोजगार या काम-धंधे की आवश्यकता है, तो सरकार सभी को हर जरूरी सहायता उपलब्ध करायेगी।
 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे जीवनकाल के 16 संस्कारों में विवाह सबसे बड़ा संस्कार है। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की राह दिखाता है। उन्होंने सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए 300 नव दंपतियों को शुभकामनाएं दी। भारतीय सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाने के लिए दुनियाभर के आक्रांताओं ने भारत भूमि पर आक्रमण किए। 
 
गुजरात के देवधाम सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया, लेकिन पिछले 75 साल से सोमनाथ मंदिर की भव्यता दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में भी श्रीरामलला भव्य मंदिर में विराजे हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम ने सनातन संस्कृति को नई दिशा दी है। 
 
राज्य सरकार बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के जरिए 51 हजार रुपए की राशि प्रदान कर रही है। सनातन संस्कृति में हर साल तीन ऐसी तिथियां हैं, जब बगैर मुहूर्त के विवाह किए जा सकते हैं। देवउठनी एकादशी, बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया। इन तीनों तिथियों पर पर कन्याओं के सामूहिक विवाह आयोजित किए जाएं। सामूहिक विवाह से शादियों में होने वाले बेहिसाब खर्चों में कमी आ रही है। समाज में हो रहे सकारात्मक बदलावों को सभी को अपनाना चाहिए।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
महिला सांसद ने उठाया कंडोम का मुद्दा, बहस से छाया सन्नाटा

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमान

भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, सबसे बड़ी रक्षा डील को मंजूरी, भारत आएंगे 114 राफेल और 6 समुद्री विमानStrength of Indian Army will increase : देश की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने एक बड़ी रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमान और भारतीय नौसेना के लिए 6 P-8I पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमान खरीदे जाएंगे। इनकी कीमत करीब 3 बिलियन डॉलर यानी लगभग 27 हजार करोड़ रुपए है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बाद यह पहला बड़ा रक्षा समझौता माना जा रहा है। नए राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहीं

रूस में Telegram पर डिजिटल स्ट्राइक, पुतिन ने लगाई पाबंदियां, फाउंडर बोले- हम झुकेंगे नहींरूसी अधिकारियों ने देश के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप में से एक, 'टेलीग्राम' पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरकार का यह कदम रूसी नागरिकों को विदेशी तकनीकी प्लेटफार्मों के बजाय खुद के नियंत्रित विकल्पों की ओर धकेलने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्कर

MG Majestor की एंट्री से मचेगा धमाल! 40 लाख की SUV देगी Fortuner Legender को सीधी टक्करMG Motor India ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी नई MG Majestor SUV को पेश कर दिया है। इस SUV को पहली बार 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था और यह मूल रूप से 'ग्लोस्टर' (Gloster) का एक काफी अपडेटेड वर्जन है।

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिली

Shivam Mishra Bail: कानपुर, UP लेम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस, आरोपी शिवम मिश्रा को 20,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिलीकानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी कार हादसे में मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पुलिस ने आरोपी की 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी, जिसे अदालत ने प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर सिरे से खारिज कर दिया।

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाब

रूस ने WhatsApp पर लगाया पूरी तरह से बैन, अमेरिकी दादागिरी का दिया करारा जवाबरूस में WhatsApp को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। 11 फरवरी को WhatsApp ने बताया कि रूसी सरकार ने उसके सर्विसेज पर “फुल ब्लॉक” लागू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम सरकार द्वारा समर्थित एक नए “सुपर ऐप” Max को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। Meta के स्वामित्व वाले इस मैसेजिंग ऐप ने कहा है कि वह रूस में मौजूद 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स को जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रहा है।

और भी वीडियो देखें

महिला सांसद ने उठाया कंडोम का मुद्दा, बहस से छाया सन्नाटा

महिला सांसद ने उठाया कंडोम का मुद्दा, बहस से छाया सन्नाटाऑस्ट्रेलियाई संसद में सोमवार को उस समय अजीब और चौंकाने वाला माहौल बन गया, जब सीनेट एस्टिमेट्स कमेटी की बैठक में बजट और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों से चर्चा अचानक संसद भवन के बाथरूम तक पहुंच गई।

समय के साथ सोच बदलें, खर्चीली शादियों से बचें, बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में बोले CM मोहन यादव

समय के साथ सोच बदलें, खर्चीली शादियों से बचें, बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में बोले CM मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बेटे-बेटियों का विवाह करने के लिए सामूहिक विवाह सबसे उत्तम माध्यम है। समाज में ख़र्चीले विवाहों का प्रचलन चिंतनीय है। मितव्ययिता जरूरी है। हमारा समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बदलते वक्त के साथ हमें अपनी सोच भी बदलने की जरूरत है।

Avimukteshwaranand Controversy : अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर CM योगी का सख्त संदेश, ‘कोई भी कानून से ऊपर नहीं, मैं भी नहीं’, सपा पूजना चाहे तो पूजे

Avimukteshwaranand Controversy : अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर CM योगी का सख्त संदेश, ‘कोई भी कानून से ऊपर नहीं, मैं भी नहीं’, सपा पूजना चाहे तो पूजेउत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था, धार्मिक परंपराओं और विपक्ष के रुख को लेकर तीखे बयान दिए। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान हुई घटना पर बोलते हुए कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। CM योगी ने कहा कि शंकराचार्य का पद अत्यंत सम्मानित है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रख दे।

मेरठ में अंतरधार्मिक विवाह पर विवाद, विरोध के बाद रद्द हुई शादी, हिन्दू संगठनों ने की नारेबाजी

मेरठ में अंतरधार्मिक विवाह पर विवाद, विरोध के बाद रद्द हुई शादी, हिन्दू संगठनों ने की नारेबाजीमेरठ में एक अंतरधार्मिक विवाह को लेकर बवाल मचा हुआ है निजी बैंक में कार्यरत आकांक्षा और शाहवेज (उर्फ साहिल) की शादी 13 फरवरी को होनी थी, दोनों पिछले छह वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों के विरोध के बाद बैंक्वेट हॉल प्रबंधन ने बुकिंग रद्द कर दी। प्रशासन ने भी इस विवाह की अनुमति कैंसिल कर दी, लिहाजा यह विवाह रूक गया।

UP Budget Session: उपद्रव नहीं, उत्सव प्रदेश है UP – विधानसभा में CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

UP Budget Session: उपद्रव नहीं, उत्सव प्रदेश है UP – विधानसभा में CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयानराज्यपाल के अभिभाषण पर शुक्रवार को विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले नौ वर्षों की यात्रा अपराध और अव्यवस्था से अनुशासन की यात्रा है। कर्फ्यू से कानून के राज की यात्रा है। उपद्रव से उत्सव की यात्रा है। समस्या से समाधान की यात्रा है और अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा है।

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलका

Vivo V70 Series का धमाका, भारत में जल्द एंट्री, ZEISS कैमरा और 6500mAh बैटरी से मचाएगी तहलकाप्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए vivo ने आधिकारिक तौर पर अपनी 'V70 सीरीज' की पहली झलक पेश कर दी है। vivo इंडिया के पोर्टल पर जारी टीजर ने संकेत दिया है कि साल 2026 में vivo V70 और V70 Elite फ्लैगशिप स्मार्टफोन की दुनिया में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं।

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खास

samsung Unpacked 2026 : S26 अल्ट्रा समेत ये 5 बड़े डिवाइस होंगे लॉन्च, जानें क्या है खासsamsung अपने अगले बड़े इवेंट 'Galaxy Unpacked' की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि इवेंट इसी महीने यानी 25 फरवरी 2026 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया जा सकता है। यहां अब तक केवल गैलेक्सी S26 सीरीज़ की चर्चा थी, वहीं ताज़ा लीक्स ने संकेत दिया है कि सैमसंग के पिटारे में इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा डिवाइस मौजूद हैं।

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलका

Realme P4 Power 5G भारत में लॉन्च, 10,001 mAh की 'मॉन्स्टर' बैटरी और 6500 निट्स ब्राइटनेस के साथ मचाएगा तहलकाRealme ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme P4 Power 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,001 mAh की विशाल बैटरी है, जो इसे उन यूजर्स के लिए एक पावरहाउस बनाती है जो बार-बार चार्जिंग के झंझट से छुटकारा चाहते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com