Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 3 सितम्बर 2025 (15:48 IST)

Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण: वैज्ञानिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण और उपाय

Lunar Eclipse 2025
Lunar eclipse 2025: चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसने सदियों से मानव जाति को आकर्षित किया है और प्रभावित किया है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है और चंद्रमा पर अपनी छाया डालती है, तो चंद्र ग्रहण होता है। यह एक ऐसा पल होता है जब चंद्रमा का रंग लाल या तांबे जैसा हो जाता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। हालांकि, यह सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि कई संस्कृतियों और ज्योतिष में इसका गहरा महत्व है।
 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण: यह कैसे होता है?
विज्ञान के अनुसार, चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं:
पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse): जब पृथ्वी की पूरी छाया चंद्रमा को ढक लेती है। इस दौरान चंद्रमा गहरा लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि सूर्य की कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर उस तक पहुँचती है।
 
आंशिक चंद्र ग्रहण (Partial Lunar Eclipse): जब पृथ्वी की छाया का केवल एक हिस्सा चंद्रमा पर पड़ता है। इस दौरान चंद्रमा का एक भाग काला दिखाई देता है।
 
पेनुमब्रल चंद्र ग्रहण (Penumbral Lunar Eclipse): जब चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया (पेनुम्ब्रा) से होकर गुजरता है। इस तरह के ग्रहण को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि चंद्रमा की चमक में बहुत मामूली कमी आती है।
 
वैज्ञानिकों के लिए यह ग्रहण ब्रह्मांड की गतियों को समझने का एक शानदार अवसर होता है।
 
ज्योतिषीय और धार्मिक मान्यताएं
राहु से लगता है ग्रहण: ज्योतिष में चंद्र ग्रहण को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इसे अक्सर राहु और केतु के प्रभाव से जोड़ा जाता है, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को "निगलने" का प्रयास करते हैं। हालांकि जब भी चंद्रमा या सूर्य राहु के प्रभाव में आते हैं तब ग्रहण लगता है। राहु को छाया ग्रह माना गया है। यह धरती और चंद्रमा की छाया सहित सभी ग्रहों की छाया को राहु माना गया है। छाया ग्रह का प्रभाव गहरा होता है।
 
सूतक काल: ग्रहण शुरू होने से पहले एक सूतक काल शुरू होता है, जिसे अशुभ माना जाता है। इस समय में पूजा-पाठ, भोजन पकाने और शुभ कार्यों की मनाही होती है। सूर्य ग्रहण का सूतककाल 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण के 9 घंटे पूर्व ही प्रारंभ होकर ग्रहण की समाप्ति तक चलता है।
 
ग्रहर का नकारात्मक प्रभाव: कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। इसका प्रभाव व्यक्ति की राशि और कुंडली पर भी पड़ता है, जिससे मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या धन हानि हो सकती है।
 
उपाय और सावधानियां: इन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए ज्योतिष में कई उपाय बताए गए हैं:
1.ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करना।
2. ग्रहण के बाद स्नान करके गंगाजल का छिड़काव करना।
3. दान-पुण्य करना, खासकर सफेद वस्तुओं (जैसे चावल, दूध) का।
4. गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है।
 
चंद्र ग्रहण: डर या जिज्ञासा?
सदियों से चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों में डर और जिज्ञासा दोनों रही हैं। कुछ लोग इसे प्रकृति का एक अद्भुत प्रदर्शन मानते हैं, जबकि कुछ अन्य इसे आने वाली आपदाओं का संकेत। हालांकि, दोनों ही दृष्टिकोण अपनी जगह पर सही हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस नजरिए से देखते हैं- एक खगोलीय घटना के रूप में या एक ज्योतिषीय प्रभाव के रूप में।
Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?

Mahalaxmi Vrat 2025: 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में क्या करते हैं?Mahalaxmi Vrat 2025 In Hindi: महालक्ष्मी व्रत 2025 इस वर्ष 31 अगस्त, रविवार से शुरू होकर 14 सितंबर, रविवार तक चलेगा। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होता है।

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि

Ananta Chaturdashi 2025: अनंत चतुर्दशी कब है 2025, जानिए तिथि, मुहूर्त और पूजा विधिGanesh chaturthi 2025: इस बार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी तिथि 06 सितंबर 2025 शनिवार के दिन रहेगी। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में चौदह लोकों की रचना की थी।

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक काल

Chandra grahan sutak kaal 2025: 7 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण सूतक कालchandra grahan sutak kaal 2025: साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा। भारत के अलावा यह संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा।

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योग

क्या 9 सितंबर 2025 को यात्रा करना पड़ सकता है भारी, दुर्घटना के हैं प्रबल योगBe careful on 9 September 2025: वैसे तो यह वर्ष 2025 घटना और दुर्घटनाओं का साल ही माना जाएगा। हर दिन सामूहिक रूप से सैंकड़ों लोगों की मौत हो रही है। कहीं बादल फटने से, कहीं विमान दुर्घटना में, कहीं आगजनी, कहीं युद्ध, कहीं सड़क दुर्घटना में, कहीं आतंकी घटना में तो कहीं भूकंप और सुनामी के चलते लोग मारे जा रहे हैं।

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी काम

Pitru Paksha 2025 upay: पुरखों का चाहिए आशीर्वाद तो पितृ पक्ष से पहले कर लें ये जरूरी कामPitru Paksha 2025 upay: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। इस दौरान, ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज पितृलोक से पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक अपने वंशजों के घर में वास करते हैं। उनका आशीर्वाद पाने और उन्हें शांति प्रदान करने के लिए इस काल में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर से होगी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा।

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभाव

Rahul Gandhi prediction: राहुल गांधी के बारे में चौंकाने वाली भविष्यवाणी, राहु की दशा का पड़ेगा ऐसा प्रभावRahul gandhi kundli Astrology: इंटरनेट से प्राप्त कुंडली के अनुसार राहुल गांधी का जन्म 18 जून, 1970 को 8 बजकर 52 मिनट पर दिल्ली में हुआ था। इस मान से उनकी वृश्‍चिक राशि है। मकर लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में राहु, चौथे भाव में शनि, पांचवें में बुध, छठे में सूर्य और मंगल, सातवें भी शुक्र, आठवें में केतु, दशम भाव में गुरु और ग्यारहवें भाव में चंद्र है।

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के नौवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश उत्सव के नौवें दिन का नैवेद्य और मंत्र, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्तlord ganesha worship: इन दिनों श्रीगणेश पूजा के खास दिन चल रहे हैं और इस समय भगवान श्रीगणेश की पूजा मध्यान्हकाल, अभिजीत मुहूर्त और प्रदोषकाल में की जाती है। आइए यहां जानते हैं गणेश उत्सव के नौवें दिन के पूजा के मुहूर्त, मंत्र और नैवेद्य के बारे में जानकारी...

Vamana Jayanti 2025: वामन जयंती कब है, जानें मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और महत्व

Vamana Jayanti 2025: वामन जयंती कब है, जानें मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और महत्वVamana Jayanti: वामन जयंती भगवान विष्णु के पांचवें अवतार, भगवान वामन के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इसे वामन द्वादशी भी कहा जाता है। श्रीविष्णु भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान वामन की कथा का पाठ करते हैं।

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?

सितंबर माह 2025 में कब कब है एकादशी?Bhadrapada Ekadashi in September 2025: पार्श्व-परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी या जलझूलनी एकादशी ये सभी नाम हिन्दू पंचांग की महत्वपूर्ण एकादशी तिथियों से संबंधित हैं, जिनमें से ये सभी एक ही एकादशी के अलग-अलग नाम हैं। साथ ही इसी माह श्राद्ध पक्ष में इंदिरा एकादशी भी मनाई जाएगी। आइए यहां जानते हैं महत्वपूर्ण तिथियां...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 सितंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (3 सितंबर, 2025)Today 03 September 2025 horoscope in Hindi : आज 03 सितंबर 2025, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
