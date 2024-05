Exit Poll 2024 : एग्जिट पोल से क्‍यों घबराई कांग्रेस, टीवी चर्चाओं में नहीं होगी शामिल

Congress will not participate in TV discussions related to exit polls : कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह एक जून को एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) से संबंधित टेलीविजन चैनलों की चर्चाओं में भाग नहीं लेगी, क्योंकि पार्टी टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक संक्षिप्त बयान में यह भी कहा कि कांग्रेस 4 जून से चर्चाओं में भाग लेगी।

उन्होंने कहा, मतदाताओं ने अपना मत दे दिया है एवं मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। चार जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नज़रों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है।

खेड़ा ने कहा, किसी भी बहस का मक़सद दर्शकों का ज्ञानवर्धन करना होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से चर्चा में फिर से सहर्ष भाग लेगी। लोकसभा चुनाव के सातवें एवं अंतिम चरण का मतदान शनिवार को संपन्न होगा। मतगणना चार जून को होगी। (भाषा)

