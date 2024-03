हरियाणा में भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह का इस्तीफा, कांग्रेस में शामिल

Big jolt to BJP in haryana : लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भाजपा को उस समय बड़ा झटका लगा जब हिसार से भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ने का एलान कर दिया। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए।





इसके बाद वह नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पहुंचे और विपक्षी पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपक बाबरिया भी खरगे के आवास पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि वे हिसार में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री बिरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भाजपा से इस्तीफा की घोषणा की।

बृजेंद्र सिंह के इस्तीफे को भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

I have resigned from the primary membership of BJP,due to compelling political reasons.

I extend gratitude to the party, National President Sh. JP Nadda, Prime Minister Sh. Narendra Modi, & Sh Amit Shah for giving me the opportunity to serve as the Member of Parliament for Hisar.