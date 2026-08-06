  1. सामयिक
  2. डॉयचे वेले
  3. डॉयचे वेले समाचार
  4. germany-leipzig-airport-explosive-drone-ukrainian-cargo-plane
Written By DW DW
Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :लाइपजिष-हाले , Thursday, 6 August 2026 (08:44 IST)

जर्मनी के एयरपोर्ट पर मिला विस्फोटक से लैस ड्रोन

Explosive Dron at Leipzig Halle Airport Germany
Written By: DW
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (08:44 IST)
google-news
निखिल रंजन
जर्मनी में एक यूक्रेनी कार्गो विमान के पास विस्फोटकों से लैस ड्रोन मिला है जबकि एक विमान से कोई उड़ान भरती अज्ञात वस्तु टकराई है। हालांकि इस टक्कर के बाद भी विमान सुरक्षित उतरने में सफल रहा। ALSO READ: गुलामी की जंजीरों से निकला आइसक्रीम को स्वाद देने वाला वनीला
 
इस घटना के बाद कई घंटों के लिए लाइपजिष-हाले को आने वाली सभी विमानों का रास्ता बदल दिया गया है। यब घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात की है। पुलिस के बम निरोधक दस्ते की मदद से ड्रोन के विस्फोटक को बेकार कर दिया है। पूर्वी जर्मनी का यह एयरपोर्ट जर्मन सेना और नाटो के लिए सैनिक साजो सामान की ढुलाई में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहीं पर यूक्रेन के एंनटोनोव एयरलाइंस का बेस भी है।
 

रूस की ओर उठी उंगली

स्थानीय समाचार एजेंसियों की वीडियो फुटेजड में बम निरोधक दस्ते के रोबोट को एंटोनोव के विमान के पास देखा गया है। विमान के एक हिस्से पर यूक्रेन का झंडा लगा हुआ है और लिखा है, "खेरसॉन की तरह बहादुर बनो।" खेरसॉन यूक्रेन का वह इलाका है जो रूसी हमले झेल रहा है।
 
जर्मनी में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सी माकिये ने बुधवार को संदेह जताया कि इस घटना के पीछे रूस का हाथ हो सकता है। वेल्ट टीवी से माकिये ने कहा, "रूस के अलावा और कौन हो सकता है?"
 
अधिकारियों ने इसके पीछे रूस का हाथ होने के कोई सबूत नहीं दिए हैं। रूस की तरफ से भी इस मामले में तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
 
जर्मन पुलिस ने बुधवार सुबह पहले यह कह कर इसकी जानकारी दी कि "सुरक्षा से जुड़ी घटना" ने फिलहाल एयरपोर्ट पर विमानों को रोक दिया है। यह एयरपोर्ट लॉजिस्टिक की प्रमुख कंपनी डीएचएल का हब भी है। पुलिस ने शुरुआती बयान में कहा, "मध्यरात्रि के तुरंत बाद उड़ान भरती एक अज्ञात वस्तु (यूएवी) को लाइपजिष-हाले एयरपोर्ट के पास देखा गया जिसके बाद कई विमानों का रास्ता बदल कर उन्हें दूसरे एयरपोर्ट की ओर भेजा गया। इनमें एक यात्री विमान भी शामिल था।"
 
पुलिस ने यह भी कहा कि इसके साथ ही एयरपोर्ट के दक्षिणी रनवे पर एक सामान भी मिला है जिसकी संघीय पुलिस जांच कर रही है। इस जांच के बाद ही बम निरोधक रोबोट को भेजा जाता है। ALSO READ: क्या हम फफूंद के खतरे को अब तक कम आंकते रहे हैं?
 
पुलिस और अधिकारियों ने बाद में इस बात की पुष्टि की कि यूएवी में विस्फोटक उपकरण लगा था। पुलिस ने उसके डेटोनेटर को रोबोट की मदद से निकाल दिया है।
 
जर्मन पत्रिका डेयर श्पीगल ने खबर दी है कि पुलिस ने चार रोटर वाले ड्रोन में फिट विस्फोटक को इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव एंड इंसेनडियरी डिवाइस कहा है।
 
सबसे पहले जर्मन अखबार बिल्ड डेली ने यह खबर दी कि डीएचएल के एक कार्गो विमान ने चेतावनी मिलने के बाद लैंडिंग रद्द कर दी और उसके बाद एक अज्ञात वस्तु से टकराया। बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि इस विमान को हनोवर एयरपोर्ट पर उतारा गया जिसके बाद विमान के नोज में मामूली नुकसान का पता चला है। ALSO READ: दक्षिण कोरिया में गर्मी ने तोड़ा 100 साल का रिकॉर्ड
 
पहले भी कई ड्रोन मिले हैं 
बुधवार की सुबह एयरपोर्ट पर नियमित सेवाएं बहाल कर दी गईं हालांकि केवल उत्तरी रनवे का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच अधिकारी सबूतों की तलाश में दक्षिणी रनवे की छानबीन कर रहे हैं। पुलिस की आतंकवाद निरोधी शाखा ड्रोन पायलटों की तलाश में जुटी है। लोगों से एयरपोर्ट के पास किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट देने को कहा गया है।
 
यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जर्मनी और यूरोपीय देशों ने एयरपोर्ट, सैन्य ठिकानों और औद्योगिक क्षेत्रों में उड़ान भरते यूएवी की कई बार जानकारी दी है। जर्मनी यूक्रेन के लिए सबसे बड़े सैन्य सहयोगियों में है। जर्मनी का कहना है कि उसे संदेह है कि रूस इन घटनाओं के पीछे है। उसने इन घटनाओं को तोड़फोड़, जासूसी और गलत सूचना फैलाने के रूसी अभियान का हिस्सा बताया है।
 
जुलाई 2024 में लाइपजिष एयरपोर्ट पर एक पार्सल आग की लपटों में घिर गया। इसे डीएचएल के कार्गो विमान में चढ़ाया जाना था। रूस इस तरह की घटनाओं में शामिल होने से इनकार करता है।
 
पिछले साल चीन के एक नागरिक को उड़ानों के समय और कार्गो की ढुलाई की जानकारी चीन के लिए जासूसी करने वाले व्यक्ति को देने के आरोप में सजा सुनाई गई थी।
लेखक के बारे में
DW
डॉयचे वेले (Deutsche Welle), जिसे आमतौर पर DW के नाम से जाना जाता है, जर्मनी का अंतरराष्ट्रीय प्रसारक है। यह जर्मनी की संघीय सरकार के वित्तपोषण से स्वतंत्र रूप से काम करता है और हिन्दी सहित 32 भाषाओं में निष्पक्ष समाचार, विश्लेषण और मीडिया विकास का कार्य करता है। वेबदुनिया.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
गुलामी की जंजीरों से निकला आइसक्रीम को स्वाद देने वाला वनीला

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?

क्या मस्क बनेंगे दुनिया के पहले खरबपति?स्पेसएक्स इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टिंग लॉन्च कर रहा है, जिससे इलॉन मस्क की दौलत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। क्या इस कंपनी की ‘इस दुनिया से परे’ वाली महत्वाकांक्षाएं सचमुच ब्रह्मांड जितनी

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?

भारत में अब भी कैसे जारी है हर दिन 16 महिलाओं की दहेज हत्या?भारत में दहेज से जुड़ी हिंसा के कारण हर दिन औसतन 16 महिलाओं की जान जाती है। यानी कानूनी रोक के बावजूद दहेज जैसी कुप्रथा आज भी अलग-अलग तरीकों से जारी है।

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?

नार्वे में पत्रकारिता या पब्लिसिटी स्टंट?हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान ओस्लो में जो कुछ भी हुआ, वह इसी छटपटाहट और एजेंडा-आधारित पत्रकारिता का एक ज्वलंत उदाहरण है। दुःख की बात यह है कि विदेशी जमीन पर रची गई एक पब्लिसिटी स्टंट की स्क्रिप्ट पर भारत का मुख्य विपक्ष न केवल तालियां बजा रहा है, बल्कि अपने ही देश की छवि को धूमिल करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है...

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौती

बंगाल में राजनीतिक हिंसा रोकना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी चुनौतीचुनाव परिणाम के बाद बंगाल में जगह-जगह कुछ हिंसा तो तृणमूल नेताओं द्वारा मकानों, जमीनों, कार्यालयों पर कब्जे के संदर्भ में हुई जब लोग स्वयं निकलकर इसे मुक्त कराने लगे। इसी तरह हिंदुओं के कई धर्मस्थलों या धर्म स्थानों की मुक्ति के दृश्य भी सामने आए।

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?

ईरान युद्ध: कितनी असरदार है भारत की बहु-पक्षीय रणनीति?भारत ने पश्चिम एशिया की परस्पर विरोधी ताकतों के बीच जिस सावधानी से संतुलन बनाए रखा है, वह उसकी बड़ी उपलब्धि रही है। हालांकि, मौजूदा संकट यह संकेत दे रहा है कि यह संतुलन बनाए रखना भारत के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है।

LIVE: लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित, झारखंड विधानसभा में भी बवाल

LIVE: लोकसभा दोपहर 2 बजे तक स्थगित, झारखंड विधानसभा में भी बवालLatest News Today Live Updates in Hindi : झारखंड में गुरुवार को भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए झारखंड CM हेमंत सोरेन ने 4 मंत्रियों की कमिटी बनाई। संसद और झारखंड विधानसभा में जमकर हंगामा। पल पल की जानकारी...

वॉशिंगटन के आसमान में बड़ा हादसा टला? ट्रंप के मरीन वन हेलिकॉप्टर के बेहद करीब पहुंचा यात्री विमान, जांच शुरू

वॉशिंगटन के आसमान में बड़ा हादसा टला? ट्रंप के मरीन वन हेलिकॉप्टर के बेहद करीब पहुंचा यात्री विमान, जांच शुरूअमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन के आसमान में कुछ मिनटों के लिए अफरा-तफरी मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ले जा रहा उनका मिलिट्री हेलिकॉप्टर और एक यात्री विमान एक-दूसरे के बेहद करीब पहुंच गए। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या आसमान में कोई बड़ा हादसा होने से बाल-बाल टल गया? अब अमेरिकी एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर यह स्थिति पैदा ही क्यों हुई?

त्रेता युग सा अहसास! अनूठी है रात की रोशनी में नहाई रामनगरी अयोध्या

त्रेता युग सा अहसास! अनूठी है रात की रोशनी में नहाई रामनगरी अयोध्याAyodhya Ram Mandir: अयोध्या का भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर अब केवल दिन के उजाले में ही नहीं, बल्कि रात के सन्नाटे में भी अपनी अलौकिक आभा से श्रद्धालुओं का मन मोह रहा है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में 'स्थायी आर्किटेक्चरल लाइटिंग' (Permanent Architectural Lighting) की शुरुआत की है, जिसके बाद सूर्यास्त होते ही संपूर्ण मंदिर स्वर्णिम रोशनी में नहा उठता है।