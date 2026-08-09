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Last Modified: देहरादून , Sunday, 9 August 2026 (10:41 IST)

9.87 लाख पेंशन लाभार्थियों को बड़ा तोहफा, CM पुष्कर सिंह धामी ने खाते में भेजे 146 करोड़ रुपए

Uttarakhand Pension
Updated: Sun, 9 Aug 2026 (10:42 IST)
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उत्तराखंड के पेंशन लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं की जुलाई महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। सरकार ने यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे खातों में भेजी। मुख्यमंत्री ने कुल 9 लाख 87 हजार 17 लाभार्थियों के बैंक खातों में 146 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसका मतलब है कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया गया है।
 

किसे मिला पेंशन का पैसा?

 
यह भुगतान समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को किया गया है। कुल 9,87,017 लाभार्थियों को जुलाई महीने की पेंशन का भुगतान DBT के माध्यम से किया गया।
 
अगर आप उत्तराखंड की किसी सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो अपने बैंक खाते और संबंधित बैंक SMS/स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं।
 

DBT से क्यों किया गया भुगतान?

 
सरकार का कहना है कि पेंशन राशि का भुगतान समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जा रहा है। DBT के जरिए पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचने से सरकारी योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक सीधे पहुंचता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिलता रहे।
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