कोलकाता ने वैंकटेश अय्यर और आंद्रे रसेल को रीलीज कर पर्स बढ़ाया

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल मिनी नीलामी से पहले अपने खिलाड़ियों को रिलीज करके सबसे बड़ा बयान दिया। केकेआर के लिए लंबे समय से खेल रहे ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को फ्रेंचाइजी ने वेंकटेश अय्यर के साथ रिलीज कर दिया, जो पिछले साल मेगा नीलामी में उनकी सबसे बड़ी खरीदारी थी।उनके अलावा अनरिख़ नॉर्खिए (6.5 करोड़), क्विंटन डिकॉक (3.6 करोड़), स्पेंसर जॉनसन (2.8 करोड़), रहमानुल्लाह गुरबाज (2 करोड़) और मोईन अली (2 करोड़ रुपये) को भी टीम से रिलीज करके अपने पर्स और विदेशी स्लॉट भी खाली कर दिए। मयंक मार्कंडे को मुंबई इंडियंस में ट्रेड किया गया, जबकि चेतन सकारिया और लवनीथ सिसोदिया अन्य भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें उन्होंने रिलीज किया। इससे उनके पास 64.3 करोड़ रुपये का पर्स बचा, जो सभी टीमों में सबसे बड़ा है, जिसमें 13 स्लॉट (6 विदेशी सहित) भरे जाने बाकी हैं।कोलकाता नाइट राइडर्स ने हरफनमौला वेंकटेश अय्यर को नीलामी में रीटेन नहीं किया था लेकिन नीलामी में उन पर 23.75 करोड़ रुपए खर्च किए। वेंकटेश अय्यर को मध्यक्रम की जिम्मेदारी मिली थी। एक हैदराबाद के खिलाफ उनकी 60 रनों की पारी को छोड़ दे तो वह बेहद फीके रहे। 20 के औसत और 139 रनों की स्ट्राइक रेट से वह अब तक 142 रन बना पाए। वहीं गेंदबाजी के लिए तो उनको एक भी बार बुलाया ही नहीं गया।कैरिबियाई ऑलराउंडर आंद्रे रसेल को पिछले सत्र में इतनी ही रकम मिली थी लेकिन ना ही उनका बल्ला चला ना ही गेंदबाजी।