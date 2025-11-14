बिहार के वैभव सूर्यवंशी का एशिया कप में कमाल, 32 गेंदो में जड़ा शतक

WHAT. A. KNOCK



Vaibhav Suryavanshi lights up India A's #RisingStarsAsiaCup opener with a magnificent 32-ball HUNDRED



Updates https://t.co/c6VL60RuFV pic.twitter.com/iT0mvtOljo — BCCI (@BCCI) November 14, 2025

INDvsUAE बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने राइजिंग एशिया कप में कमाल की पारी खेली। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 32 गेंदो में शतक जड़ा। उनकी पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 297 रनों का आंकड़ा स्कोरबोर्ड पर रख दिया जो कि एकदिवसीय क्रिकेट में भी मुश्किल स्कोर माना जाता है।वैभव सूर्यवंशी शतक मारने के बाद भी नहीं रुके। 42 गेंदो में उन्होंने 144 रन बनाए। इस पारी में 11 चौके और 15 छक्के शामिल थे।उन्होंने हाल ही में भारत अंडर-19 टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शीर्षक्रम में तेज शुरुआत दी। उन्होंने ब्रिसबेन में पहले चार दिवसीय मैच में 78 गेंदों में शतक जड़ा और तीन पारियों में 133 रन बनाए। भारत ने यह सीरीज 2-0 से जीती। इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी सूर्यवंशी का बल्ला खूब बोला था।इस साल की शुरुआत में सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से गुजरात टाइटंस के ख़िलाफ़ 101 रन (38 गेंद) बनाकर इतिहास रचा था। वह पुरुषों के टी-20 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज़ बने। आईपीएल 2025 में उन्हें 13 वर्ष की उम्र में चुना गया था, जिससे वह लीग के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। उन्होंने 7 मैच खेले, सभी में ओपनिंग की, और 206.55 की स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए।