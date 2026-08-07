ट्रैविस हेड ने लगातर दूसरे साल जीता एलन बॉर्डर मेडल
टेस्ट ओपनर के तौर पर शानदार बदलाव के बाद, ट्रैविस हेड ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के सबसे बड़े पुरुष पुरस्कार के लिए एलेक्स कैरी को एक वोट और मिशेल स्टार्क को तीन वोटों से पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता।हेड ने एशेज़ में 87.36 के स्ट्राइक रेट से 629 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल थे। उन्होंने पर्थ में चोटिल उस्मान ख्वाजा की जगह रन चेज़ के दौरान 83 गेंदों पर 123 रन बनाकर इंग्लैंड को चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने एडिलेड में 170 और एससीजी में 163 रन बनाए।
हेड ने पत्रकारों से कहा, “मुझे लगा कि स्टार्की का साल शानदार रहा, केज़ (कैरी) का साल भी बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा कि यह पुरस्कार किसी को भी मिल सकता है। मुझे लगा था कि स्टार्की ही जीतेंगे, इसलिए मैं आज रात काफी शांत मन से आया था और यह नहीं सोच रहा था कि मैं जीत के करीब भी होऊंगा।”
हेड रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क और स्टीवन स्मिथ (चार बार), डेविड वॉर्नर (तीन बार) और शेन वॉटसन (दो बार) के बाद एलन बॉर्डर मेडल एक से ज़्यादा बार जीतने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले साल, जब हेड को कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने गॉल के एक होटल में मेडल दिया था, उसके उलट इस बार बॉर्डर खुद ब्रिस्बेन में उनका दूसरा मेडल देने के लिए मौजूद थे, हालांकि यह कार्यक्रम भी टीम के डार्विन जाने से पहले एक सादे समारोह में हुआ।
स्टार्क, जो एशेज़ में ‘प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़’ रहे थे, उन्हें वोटिंग पीरियड के दौरान 17.80 की औसत से 52 विकेट लेने के लिए ‘शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ़ द ईयर’ चुना गया – वे एलेन बॉर्डर मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रहे – इसमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 19.93 की औसत से लिए गए 31 विकेट भी शामिल थे, जब उन्होंने उस बॉलिंग अटैक की अगुवाई की थी जिसमें जोश हेज़लवुड पूरे समय और पैट कमिंस एक मैच को छोड़कर बाकी सभी मैचों में नहीं खेल पाए थे। स्टार्क के लिए यह साल जमैका में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 9 रन देकर 6 विकेट लेने के प्रदर्शन के लिए भी यादगार रहा, जहाँ उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में अपना 400वाँ विकेट लिया।
इस साल की शुरुआत में बेलिंडा क्लार्क अवॉर्ड की घोषणा की गई थी – जिसमें एनाबेल सदरलैंड लगातार दूसरी बार विजेता बनीं – क्योंकि इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट के शेड्यूल में टकराव के कारण पारंपरिक समारोह रद्द कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि सीए को सभी खिलाड़ियों को एक साथ लाने के लिए कोई तारीख नहीं मिल पाई।इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अवॉर्ड हर मैच में खिलाड़ियों, अंपायरों और मीडिया के 3-2-1 के आधार पर दिए गए वोटों पर आधारित होते हैं। वोटिंग की अवधि 29 जनवरी, 2025 से 24 जनवरी, 2026 तक थी।
हेड रिकी पोंटिंग, माइकल क्लार्क और स्टीवन स्मिथ (चार बार), डेविड वॉर्नर (तीन बार) और शेन वॉटसन (दो बार) के बाद एलन बॉर्डर मेडल एक से ज़्यादा बार जीतने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं। पिछले साल, जब हेड को कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने गॉल के एक होटल में मेडल दिया था, उसके उलट इस बार बॉर्डर खुद ब्रिस्बेन में उनका दूसरा मेडल देने के लिए मौजूद थे, हालांकि यह कार्यक्रम भी टीम के डार्विन जाने से पहले एक सादे समारोह में हुआ।
हेड ने कहा, “कमरे में एलेन बॉर्डर जैसे व्यक्ति का होना बहुत सौभाग्य और सम्मान की बात है।” “मुझे लगता है कि शायद दोनों के बीच यही फ़र्क है – उनका वहाँ होना, उनका इसे पेश करना। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और अपने करियर के बाद के समय में उन्हें फ़ोटो फ़्रेम में देखते हैं, वहाँ बैठकर सोचते हैं कि मेरे पास दो मेडल हैं, और आपके बच्चे उन्हें देख सकते हैं, और 20 साल बाद आप उन्हें बता सकते हैं कि आप कितने अच्छे थे – यह बहुत बढ़िया बात है।”
Travis Head joins some of the all-time greats, winning a second-straight Allan Border Medal at the #AusCricketAwards: https://t.co/EPZkNCKloc pic.twitter.com/Cdt3sSR8G5— cricket.com.au (@cricketcomau) August 7, 2026
स्टार्क, जो एशेज़ में ‘प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़’ रहे थे, उन्हें वोटिंग पीरियड के दौरान 17.80 की औसत से 52 विकेट लेने के लिए ‘शेन वॉर्न टेस्ट प्लेयर ऑफ़ द ईयर’ चुना गया – वे एलेन बॉर्डर मेडल टैली में तीसरे स्थान पर रहे – इसमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 19.93 की औसत से लिए गए 31 विकेट भी शामिल थे, जब उन्होंने उस बॉलिंग अटैक की अगुवाई की थी जिसमें जोश हेज़लवुड पूरे समय और पैट कमिंस एक मैच को छोड़कर बाकी सभी मैचों में नहीं खेल पाए थे। स्टार्क के लिए यह साल जमैका में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 9 रन देकर 6 विकेट लेने के प्रदर्शन के लिए भी यादगार रहा, जहाँ उन्होंने अपने 100वें टेस्ट में अपना 400वाँ विकेट लिया।
इस साल की शुरुआत में बेलिंडा क्लार्क अवॉर्ड की घोषणा की गई थी – जिसमें एनाबेल सदरलैंड लगातार दूसरी बार विजेता बनीं – क्योंकि इंटरनेशनल और फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट के शेड्यूल में टकराव के कारण पारंपरिक समारोह रद्द कर दिया गया था, जिसका मतलब था कि सीए को सभी खिलाड़ियों को एक साथ लाने के लिए कोई तारीख नहीं मिल पाई।इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अवॉर्ड हर मैच में खिलाड़ियों, अंपायरों और मीडिया के 3-2-1 के आधार पर दिए गए वोटों पर आधारित होते हैं। वोटिंग की अवधि 29 जनवरी, 2025 से 24 जनवरी, 2026 तक थी।