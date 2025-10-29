बुधवार, 29 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. suryakumar yadav mother prayed for shreyas iyer health on chhath puja 2025
Written By WD Sports Desk
Last Updated : बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (14:21 IST)

श्रेयस अय्यर की सेहत के लिए छठी मैया के सामने झुकी सूर्यकुमार यादव की मां की हथेलियां, देखें भावुक करने वाला वीडियो

shreyas iyer hindi news
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। मैच के दौरान उन्हें पेट में जोरदार चोट लगी, जिसके चलते उनकी तिल्ली (spleen) में चोट पहुंची और आंतरिक रक्तस्राव (internal bleeding) शुरू हो गया। तुरंत मेडिकल टीम की मदद से उनकी स्थिति को नियंत्रित किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं।


सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया था। यह कैच उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा। इसी दौरान उनकी बाईं पसली पर चोट लगी। 

बीसीसीआई ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया, “श्रेयस अय्यर को पेट में चोट लगने के बाद उनकी तिल्ली में लेसरेशन (laceration) हुआ था, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ। चोट का तुरंत पता चल गया और रक्तस्राव को तुरंत रोक दिया गया। उनकी स्थिति अब स्थिर है और वह तेजी से रिकवरी की राह पर हैं। दोबारा किया गया स्कैन उनके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार दिखा रहा है।”

इसी बीच, टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के परिवार का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सूर्यकुमार यादव की बहन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें सूर्या की मां छठ पूजा के अवसर पर श्रेयस अय्यर के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती नजर आ रही हैं।
 
वीडियो में सूर्या की मां भावनाओं से भरे स्वर में कहती हैं   “मैं ये बोलना चाहती हूं कि श्रेयस अय्यर के लिए सब लोग प्रार्थना करें, कि वो बहुत अच्छे से ठीक होकर वापस आएं। क्योंकि मैंने कल सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।”


यह दृश्य न केवल परिवारिक स्नेह का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट परिवार किस तरह एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़ा रहता है। सूर्यकुमार यादव की मां का यह भावुक संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, और देशभर के फैंस भी श्रेयस अय्यर की जल्दी रिकवरी की दुआएं करने लगे।
 
बताया जा रहा है कि चोट लगने के तुरंत बाद श्रेयस की तबीयत बिगड़ गई थी और उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां समय पर मेडिकल सहायता मिलने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अब वे ICU से बाहर आ चुके हैं और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
 
टीम इंडिया का अगला वनडे दौरा नवंबर के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होना है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि श्रेयस अय्यर तब तक पूरी तरह फिट हो पाएंगे या नहीं, लेकिन बीसीसीआई और टीम प्रबंधन फिलहाल उन्हें जल्दबाजी में मैदान पर उतारना नहीं चाहते। वे 29 अक्टूबर से खेली जा रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

छठ पूजा

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com