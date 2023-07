आखिर रिंकू सिंह का इंतजार हुआ खत्म, एशियाई खेलों में टीम इंडिया में हुए शामिल

टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 2 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में एक पारी और 141 रनों (An innings and 141 runs) से हरा दिया है और West Indies के खिलाफ 12 विकेट लेने के बावजूद Ravichandran Ashwin को Man of the match का खिताब नहीं दिया गया। यह देख कर भारतीय प्रशंसक नाराज़ हैं और उनके मन में कई सवाल हैं जैसे टेस्ट मैचों में भारत के लिए इतने शानदार प्रदर्शन देने के बाद भी और भारत को काफी सारे मैच जीताने के बाद भी क्यों आश्विन को ऐसे मौकों पर साइड कर दिया जाता है