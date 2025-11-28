पहला T20I World Cup For Blind जीतने पर भारतीय टीम को मिले 1-1 लाख रुपए

पहले T20I World Cup For Blind में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद, भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट टीम को चिंटेल्स सीएसआर विंग, नोरा सोलोमन फाउंडेशन ने गर्मजोशी से सम्मानित किया। अपराजित रहते हुए, इस इवेंट में टीम के शानदार धैर्य, टीमवर्क और लचीलेपन को दिखाया गया। स्पोर्ट्स के ज़रिए सबको साथ लेकर चलने के अपने कमिटमेंट को दोहराते हुए, चिंटेल्स ग्रुप ने पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया को अपना सपोर्ट दिया और इंडियन टीम के हर सदस्य को 1.00 लाख रुपये की प्राइज मनी दी। ग्रुप की सीएसआर विंग, नोरा सोलोमन फाउंडेशन एजुकेशन, हेल्थकेयर और सोशल वेलफेयर में पहल करना जारी रखे हुए है।कैप्टन दीपिका टी. सी. की लीडरशिप में भारत की टीम ने नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स वाले छह देशों के टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाया, जिसका फ़ाइनल 23 नवंबर 2025 को कोलंबो में खेला गया। सेरेमनी में , चिंटेल्स ग्रुप के डायरेक्टर और नोरा सोलोमन फ़ाउंडेशन के ट्रस्टी, प्रशांत सोलोमन ने कहा: “टीम की जीत भारत के लिए गर्व का पल है। इन शानदार एथलीटों ने बेमिसाल जोश और पक्का इरादा दिखाया है, जिससे दिव्यांग लोगों को आगे बढ़ने और अपने सपने और उम्मीदें पूरी करने की हिम्मत मिली है। उनकी वर्ल्ड कप जीत न सिर्फ़ भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट के लिए एक मील का पत्थर है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल है। हमें इस कामयाबी का जश्न मनाने में उनके साथ खड़े होने का मौका मिला है।”टीम के शानदार सफ़र के बारे में बताते हुए, कैप्टन दीपिका टीसी ने कहा, “इस जीत में हमारे सामने आए हर संघर्ष का वजन है; कम रिसोर्स, कड़ी ट्रेनिंग की चुनौतियाँ, और ऐसे पल जब हालात नामुमकिन लग रहे थे। लेकिन हमने हार नहीं मानी। वर्ल्ड कप चैंपियन के तौर पर यहां खड़े होना इस बात का सबूत है कि पक्का इरादा सबसे मुश्किल सफर को भी यादगार जीत में बदल सकता है। हमें उम्मीद है कि हमारी जीत हम जैसे और भी कई लोगों को हिम्मत के साथ अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करेगी।”चिंटेल्स ग्रुप ने टूर्नामेंट को को-होस्ट करने के लिए भारत और श्रीलंका की सरकारों की दिल से तारीफ की और सपोर्टम ट्रस्ट फॉर द डिसेबल्ड के फाउंडर-मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. महंतेश को बधाई दी, जिन्होंने टीम को उसकी इस शानदार सफलता की ओर गाइड करने और सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाई है।