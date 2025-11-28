रूसी जूडो कराटे खिलाड़ी अब अपने देश के झंडे के तहत खेल पाएंगे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले

International Judo Federation (IJF) की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रूसी जूडोका को देश के राष्ट्रगान और निशानों के साथ, रूसी झंडे के नीचे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मुकाबला करने की इजाजत देने के लिए वोट किया है। आईजेएफ ने गुरुवार को यह जानकारी दी।आईजेएफ के एक बयान में कहा गया, “खेल आखिरी पुल है जो बहुत मुश्किल संघर्ष की स्थितियों और माहौल में लोगों और देशों को जोड़ता है। एथलीट सरकारों या दूसरे राष्ट्रीय संस्थानों के फैसलों के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, और खेल और हमारे एथलीट की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।” आईजेएफ ने आगे कहा, “पुराने समय से, रूस दुनिया के जूडो में एक लीडिंग देश रहा है, और उनकी पूरी वापसी से सभी लेवल पर कॉम्पिटिशन को बेहतर बनाने की उम्मीद है, साथ ही आईजेएफ के निष्पक्षता, सबको साथ लेकर चलने और सम्मान के सिद्धांतों को बनाए रखा जाएगा।”पहला कॉम्पिटिशन जिसमें रूसी जूडोका फिर से अपने नेशनल फ्लैग के नीचे मुकाबला करेंगे, वह 28 से 30 नवंबर तक अबू धाबी में होने वाला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होगा, जबकि बेलारूसी एथलीटों को जून में अपने फ्लैग के नीचे मुकाबला करने की मंजूरी दे दी गई थी। रूस-यूक्रेन विवाद शुरू होने के बाद से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस और बेलारूस पर बैन लगाए हैं। इस साल सितंबर में, आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों को 2026 मिलान-कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स में न्यूट्रल इंडिविजुअल एथलीट के तौर पर हिस्सा लेने की इजाजत देने का फैसला किया है। बाद में, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी (आईपीसी) जनरल असेंबली ने भी बेलारूस और रूस की नेशनल पैरालंपिक कमेटियों के पूरे मेंबरशिप राइट्स को फिर से शुरू करने के लिए वोट किया।