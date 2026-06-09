मंगलवार, 9 जून 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India vs Afghanistan test spurs debate on 5 test centres again
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Updated : मंगलवार, 9 जून 2026 (13:16 IST)

AFGvsIND मैच रहा फ्लॉप शो, आकाश चोपड़ा ने कहा 2 साल में भारत से खत्म होगा टेस्ट क्रिकेट

India
मुल्लनपुर में खेला गया भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट 3 दिन के भीतर खत्म हो गया। लेकिन इस मैच को लेकर दिलचस्पी ना होना सुर्खियों में छा गया।  जब इस टेस्ट के सिर्फ 8 फीसदी टिकट बिके और टिकट खरीदने के बाद भी सिर्फ 2 फीसदी दर्शक स्टेडियम पहुंचे तो टीवी या ओटीट पर इस मैच को कितनों ने देखा होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस पर अपनी राय रखी और कहा कि ऐसा चलता रहा तो 2सालों के अंदर भारत से टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में भी शायद विराट कोहली को देखने के लिए लोग स्टेडियम में आते। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
साथ ही विराट कोहली के 5 टेस्ट सैंटर के सुझाव पर भी फैंस बात करने लगे हैं। साल 2020 में उन्होंने यह बात कही थी कि सिर्फ 5 टेस्ट सैटर (मेजबानी करने वाले शहर) ही भारत में होने चाहिए। इसमें से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और बैंगलूरू जैसे महानगरों के नाम उन्होंने लिए थे।

भारत को अगली सीरीज घरेलू मैदान पर ऑस्ट्र्लिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेलनी है जो कि अगले साल होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह प्रसिद्ध सीरीज क्या दर्शकों को स्टेडियम खींच कर लाती है या नहीं।
3 दिन के अंदर भारत को अफगानिस्तान पर मिली एतिहासिक जीत

लेप्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार ( कुल सात विकेट), ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर (पांच विकेट) और चायना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव (तीन विकेट) की दमदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को फॉलोऑन खेल रही अफगानिस्तान को दूसरी पारी में 112 पर ढेर कर यह मुकाबला पारी और 300 रनों से जीत लिया। यह भारत के अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। मानव सुथार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला।

मानव सुथार ने अपने पर्दापण टेस्ट की पहली पारी में छह और दूसरी पारी में एक विकेट लिया। वही वॉशिंगटन सुंदर ने कुल पांच विकेट और कुलदीप यादव ने तीन विकेट झटक कर भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। चायकाल के बाद भारतीय गेंदबाजों ने मात्र 14 रन देकर अफगानिस्तान के शेष चार बल्लेबाजों करे पवेलियन भेज दिया। शराफउद्दीन अशरफ चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। आज के दिन कुल 14 विकेट गिरे, जिसमें पांच विकेट अफगानिस्तान की पहली पारी में गिरे थे और फॉलोऑन खेलने उतरी अफगानिस्तान दूसरी पारी में मात्र 112 रन ही बना पाई।

दूसरी पारी में वॉशिंगटन ने चार और कुलदीप ने तीन विकेट लिए जबकि सुथार और सिराज को एक-एक विकेट हासिल हुआ। दूसरी पारी में अफगानिस्तान की ओर से सेदिकुल्लाह अटल ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। भारत ने यह मुकाबला पारी और 300 रनों से जीत लिया। यह मैच मानव सुथार के ड्रीम डेब्यू के लिए याद किया जाएगा जिन्होंने पहली पारी में छह विकेट हासिल किए और भारत को पहली पारी में 412 रनों की बढ़त दिलाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com