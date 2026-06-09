AFGvsIND मैच रहा फ्लॉप शो, आकाश चोपड़ा ने कहा 2 साल में भारत से खत्म होगा टेस्ट क्रिकेट
मुल्लनपुर में खेला गया भारत बनाम अफगानिस्तान टेस्ट 3 दिन के भीतर खत्म हो गया। लेकिन इस मैच को लेकर दिलचस्पी ना होना सुर्खियों में छा गया। जब इस टेस्ट के सिर्फ 8 फीसदी टिकट बिके और टिकट खरीदने के बाद भी सिर्फ 2 फीसदी दर्शक स्टेडियम पहुंचे तो टीवी या ओटीट पर इस मैच को कितनों ने देखा होगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है।
कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने इस पर अपनी राय रखी और कहा कि ऐसा चलता रहा तो 2सालों के अंदर भारत से टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में भी शायद विराट कोहली को देखने के लिए लोग स्टेडियम में आते। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
साथ ही विराट कोहली के 5 टेस्ट सैंटर के सुझाव पर भी फैंस बात करने लगे हैं। साल 2020 में उन्होंने यह बात कही थी कि सिर्फ 5 टेस्ट सैटर (मेजबानी करने वाले शहर) ही भारत में होने चाहिए। इसमें से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और बैंगलूरू जैसे महानगरों के नाम उन्होंने लिए थे।
भारत को अगली सीरीज घरेलू मैदान पर ऑस्ट्र्लिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेलनी है जो कि अगले साल होगी। ऐसे में देखना होगा कि यह प्रसिद्ध सीरीज क्या दर्शकों को स्टेडियम खींच कर लाती है या नहीं।
3 दिन के अंदर भारत को अफगानिस्तान पर मिली एतिहासिक जीत
लेप्ट आर्म स्पिनर मानव सुथार ( कुल सात विकेट), ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर (पांच विकेट) और चायना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव (तीन विकेट) की दमदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन सोमवार को फॉलोऑन खेल रही अफगानिस्तान को दूसरी पारी में 112 पर ढेर कर यह मुकाबला पारी और 300 रनों से जीत लिया। यह भारत के अपने टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। मानव सुथार को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार मिला।
मानव सुथार ने अपने पर्दापण टेस्ट की पहली पारी में छह और दूसरी पारी में एक विकेट लिया। वही वॉशिंगटन सुंदर ने कुल पांच विकेट और कुलदीप यादव ने तीन विकेट झटक कर भारत की सबसे बड़ी टेस्ट जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। चायकाल के बाद भारतीय गेंदबाजों ने मात्र 14 रन देकर अफगानिस्तान के शेष चार बल्लेबाजों करे पवेलियन भेज दिया। शराफउद्दीन अशरफ चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं उतरे। आज के दिन कुल 14 विकेट गिरे, जिसमें पांच विकेट अफगानिस्तान की पहली पारी में गिरे थे और फॉलोऑन खेलने उतरी अफगानिस्तान दूसरी पारी में मात्र 112 रन ही बना पाई।
दूसरी पारी में वॉशिंगटन ने चार और कुलदीप ने तीन विकेट लिए जबकि सुथार और सिराज को एक-एक विकेट हासिल हुआ। दूसरी पारी में अफगानिस्तान की ओर से सेदिकुल्लाह अटल ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। भारत ने यह मुकाबला पारी और 300 रनों से जीत लिया। यह मैच मानव सुथार के ड्रीम डेब्यू के लिए याद किया जाएगा जिन्होंने पहली पारी में छह विकेट हासिल किए और भारत को पहली पारी में 412 रनों की बढ़त दिलाने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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