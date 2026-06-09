ट्रंप को बड़ा झटका: कोर्ट ने H-1B वीजा पर लगी 1 लाख डॉलर की फीस को किया रद्द, भारतीयों को मिली बड़ी राहत!

बोस्टन की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज लियो सोरोकिन द्वारा सोमवार को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। H-1B वीजा प्रोग्राम का सबसे ज्यादा लाभ भारतीयों को मिलता रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के फीस बढ़ाने के फैसले पर रोक से भारतीयों को राहत मिलेगी।

डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के तहत अमेरिका में इमिग्रेशन नियमों को लगातार सख्त किया जा रहा है। इन्हीं उपायों में से एक वीजा के कड़े नियम और नए H-1B आवेदनों पर फीस बढ़ाना शामिल था। कोर्ट के फैसले के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इस पर क्या कदम उठाते हैं।

edited by : Nrapendra Gupta