भारत पाक से कहीं ज्यादा सुरक्षित, लिट्टन दास ने बांग्लादेशी सरकार पर उठाए सवाल (Video)
टी-20 विश्वकप 2026 में बांग्लादेश भारत खेलने नहीं आई थी क्योंकि उनके राजनायिक संबंध में काफी कटुता थी। बांग्लादेश ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर भारत के टी-20 विश्वकप 2026 से नाम वापस ले लिया था। T20I कप्तान लिट्टन कुमार दास ने अपनी ही सरकार की आलोचना कर कहा कि भारत पाकिस्तान से सुरक्षा मुहैया करवाने में कहीं बेहतर है।
पाक के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मैन ऑफ द मैच रहे लिट्टन दास ने यह बातें एक पॉडकास्ट में कहीं। उन्होंने बांग्लादेशी सरकार पर निशाना साधते हुए यह कहा कि , सरकार ने हमसे कहा कि वहां (भारत में) सुरक्षा नहीं है। हम तो पाकिस्तान में भी खेल चुके हैं। पाकिस्तान में तो हमारे होटल के कमरे के बाहर गार्ड बंदूक तानकर खड़े रहते थे। इससे ज्यादा और खतरनाक क्या हो सकता है। अगर पाकिस्तान में खेला जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं।
भारत बांग्लादेश के भूराजनैतिक संबंधो के बीत लिट्टन दास का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
इससे पहले पूर्व कप्तान शाकिब अल हसन ने भी इस साल की शुरुआत में भारत में हुए T20I विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर रहने को एक ‘बड़ी गलती’ करार किया था। शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता से हटने के बाद से सुरक्षा कारणों और अपने खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों की वजह से अवामी लीग के सांसद शाकिब बांग्लादेश नहीं लौटे हैं।
गौरतलब है कि बांग्लादेश ने अपने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 टीम कोलकाता नाइट राइडर्स से बाहर किए जाने के बाद टी20 विश्व कप के लिए भारत का दौरा नहीं किया था जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका ने मिलकर की थी। जिसके बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया गया था।हालांकि इसके पीछे मोहम्मद यूनूस सरकार में हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सोशल मीडिया पर उठी आवाजें थी जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अनसुना नहीं कर पाई।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें