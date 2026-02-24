मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026
Written By WD Sports Desk
Last Updated : मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (16:26 IST)

विश्वकप जीत के बाद पहला वनडे हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से दी पटखनी

India
AUSvsIND वनडे विश्व विजेता भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले एकदिवसीय मैच में हार का मुंह देखना पड़ा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 215 रनों का लक्ष्य रखा था लेकिन मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम ने यह लक्ष्य 38.2 ओवर में 4 विकेट खोकर पा लिया।

ऑस्ट्रेलिया की ओर से विकेटकीपर बेथ मूनी ने सर्वाधिक 76 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया  की कप्तान एलिसा हीली ने भी अर्धशतक जड़ा। एनाबेल सदरलैंड 48 रन बनाकर नाबाद रही। भारत की ओर से श्री चरणी ने 2 विकेट लिए और दीप्ति शर्मा और क्रांति गौड़ को 1-1 विकेट मिला।
गौरतलब है कि भारत के विश्वकप जीतने के बाद यह पहला एकदिवसीय मैच था जिसे भारत ने आसानी से गंवा दिया है। ऑस्ट्रेलिया अब 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज में 1-0 से  आगे हो गई है। इससे पहल टी-20 सीरीज में भारत ने  ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर सीरीज जीती थी।
