मंगलवार, 18 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. DY Patil Stadium to host the Women Premiere league Final
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (13:16 IST)

इन 2 शहरों में खेला जाएगा WPL, डीवाए पाटिल स्टेडियम में होगा फाइनल

Mumbai
इसी महीने की शुरुआत महिला विश्व कप के यादगार फाइनल का आयोजन करने वाला DY पाटिल स्टेडियम जनवरी में Women Premiere League (WPL 2026) की दो चरणों में से एक की मेजबानी करेगा।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने डब्ल्यूपीएल के चौथे सीजन के लिए मुंबई और बड़ौदा को चुना है। डीवाई पाटिल स्टेडियम इस सीजन की शुरुआत का स्थल होगा। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो फाइनल सहित टूर्नामेंट का दूसरा भाग बड़ौदा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाएगा। बड़ौदा चरण 16 जनवरी के आसपास शुरू हो सकता है, क्योंकि 11 जनवरी को शहर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुरुषों का एकदिवसीय मैच खेला जाना है।

BCCI ने अभी तक फ्रैंचाइजी मालिकों को इस बारे में औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया है, लेकिन आयोजन स्थलों पर अनौपचारिक स्तर पर चर्चा चल रही है। 27 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली डब्ल्यूपीएल नीलामी के दौरान पांचों टीमों को आधिकारिक तौर पर आयोजन स्थलों की जानकारी दी जाएगी। डब्ल्यूपीएल के तीसरे संस्करण की मेजबानी करने वाले चार शहर लखनऊ और बेंगलुरु, बड़ौदा और मुंबई इसके दावेदार थे।

पांच टीमों की लीग का आयोजित सात जनवरी से तीन फरवरी तक होने की संभावना है हालांकि इस बारे में भी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। पिछले साल, डब्ल्यूपीएल फरवरी और मार्च में खेला गया था।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तान

14 साल के वैभव सूर्यवंशी बने बिहार रणजी टीम के उपकप्तानवैभव सूर्यवंशी को बुधवार से शुरु हो रहे रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के शुरुआती दो राउंड्स के लिए बिहार की टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। टीम की कमान साकिबुल गनी को दी गई है। सीजन के शुरु होने से दो दिन पहले यह घोषणा हुई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आदेश के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिशन (बीसीबी) को दो सदस्यीय चयन समिति में एक अस्थायी चयनकर्ता को जोड़ना पड़ा।

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवार

23 साल के हर्षित राणा पर झूठे आरोप लगाना शर्मनाक, गंभीर का श्रीकांत पर पलटवारभारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम में चुने जाने पर सवाल उठाने वाले पूर्व कप्तान क्रिस श्रीकांत पर पलटवार करते हुए मंगलवार को यहां कहा कि एक 23 वर्षीय खिलाड़ी को निशाना बनाना शर्मनाक है।

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदक

इंडोनेशिया से हारने के बाद भी भारत को BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में मिला एतिहासिक कांस्य पदकYonex Sunrise BWF विश्व जूनियर मिश्रित टीम चैंपियनशिप में भारत की चुनौती शुक्रवार को सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंडोनेशिया को हराने में नाकाम रहने पर कांस्य पदक के साथ समाप्त हो गई।भारतीय टीम, जिसने गुरुवार को पूर्व चैंपियन कोरिया पर जीत के साथ मिश्रित टीम प्रतियोगिता में ऐतिहासिक पहला पदक हासिल किया था, टूर्नामेंट से पहले की प्रबल दावेदार इंडोनेशिया से 35-45, 21-45 से हार गई।

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार किया

स्मृति मंधाना ने एक साल में 1,000 रन बनाकर इतिहास रचा, वनडे में 5,000 का आंकड़ा पार कियाभारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महिला विश्व कप ग्रुप मैच के दौरान महिला वनडे में एक कैलेंडर वर्ष में 1,000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गईं।उनतीस साल की इस सलामी बल्लेबाज ने महिला वनडे में 5,000 रन भी पूरे किए और मिताली राज के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाली केवल पांचवीं और दूसरी भारतीय बल्लेबाज बन गईं

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबला

ग्लेन मैक्सवेल हमेशा बने हैं इस भारतीय स्पिनर के शिकार, अब BBL में होगा मुकाबलामैक्सवेल ने कहा कि भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन का आना BBL सीज़न को और रोमांचक बनाएगा।गौरतलब है कि एकदिवसीय क्रिकेट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को कई बार आउट किया है। दर्शक यह देखने को उत्सुक रहेंगे कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है।

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com