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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Last Modified: बुधवार, 15 अप्रैल 2026 (23:09 IST)

चेहरे की चोट पर खुद को भाग्यशाली समझते हैं बेन स्टोक्स, नहीं हुआ ज्यादा नुकसान

Ben Stokes
इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा कि वह “लकी” हैं और अगर फरवरी में जब उनके चेहरे पर क्रिकेट बॉल लगी थी, तब चीजें थोड़ी अलग होतीं तो “शायद मैं यहां नहीं होता”।

ऑलराउंडर को यह चोट तब लगी जब वह अपनी काउंटी डरहम में एकेडमी के खिलाड़ियों के साथ नेट्स पर काम कर रहे थे। बीबीसी स्पोर्ट के अनुसार, उनके गाल की हड्डी टूटने पर उन्हें “चेहरे की काफी बड़ी सर्जरी” करानी पड़ी, जिससे वह मई तक खेल नहीं पाएंगे।

स्टोक्स ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की वेबसाइट से कहा, “यह काफी डरावनी स्थिति थी। मेरे चेहरे पर सीधे एक बॉल लगी। बस कुछ इंच इधर-उधर, अगर मैंने अपना सिर नहीं घुमाया होता तो शायद मैं यह इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। “यहां (गाल की हड्डी) के नीचे थोड़ी गड़बड़ थी। मैं काफी लकी रहा। शुक्र है कि मैं अभी भी यहां हूं और सब कुछ ठीक है।”

जनवरी में इंग्लैंड की 4-1 से एशेज हार के बाद से स्टोक्स ने कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है। उन्होंने कहा कि वह 8 मई को वॉर्सेस्टरशायर में काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के लिए वापसी करने को तैयार हैं।

मंगलवार को जारी ईसीबी इंटरव्यू के एक हिस्से में, स्टोक्स ने कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ अनबन की बात को खारिज कर दिया, लेकिन कहा कि उन्हें “थोड़े अलग तरीके से” काम करना होगा।

पूरे इंटरव्यू में, स्टोक्स ने कहा कि वह नहीं चाहते कि हर खिलाड़ी एक ही स्टाइल में खेले; एशेज के दौरान इंग्लैंड की बहुत आलोचना जायज थी; और सीरीज़ हार पर उनके अपने रिएक्शन ने खुद को साबित कर दिया कि वह इंग्लैंड के लिए कमिटेड हैं।
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