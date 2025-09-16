मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. mother dairy reduces rate of milk, ghee, butter and paneer after gst cut
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (15:19 IST)

2 रुपए सस्ता हुआ दूध, क्या है घी, पनीर और बटर के नए दाम, मदर डेयरी का बड़ा एलान

: मोदी सरकार द्वारा हाल ही में की गई GST दरों में कटौती के बाद मदर डेयरी ने दूध, घी, बटर और पनीर के दाम घटा दिए हैं। नए दाम 22 सितंबर से लागू होंगे।

mother dairy
Mother Dairy Milk rates : मोदी सरकार द्वारा हाल ही में की गई GST दरों में कटौती के बाद मदर डेयरी ने यूएचटी दूध, घी, बटर समेत अपने कई वैल्यू-ऐडेड डेयरी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस्ड फूड्स के दाम घटाने का एलान किया है। नए दाम 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे।
 
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी मदर डेयरी ने कहा कि पनीर (200 ग्राम) की कीमतें 95 रुपए से घटकर 92 रुपए, घी कार्टन पैक (एक लीटर) 675 रुपए से घटकर 645 रुपए और मक्खन 100 ग्राम 62 रुपए से घटकर 58 रुपए हो जाएगा।
 
मदर डेयरी के प्रबंध निदेशक मनीष बंदलिश ने कहा कि डेयरी और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीएसटी में हालिया कटौती एक प्रगतिशील कदम है जो खपत को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगा और सुरक्षित, उच्च-गुणवत्ता वाले पैकेटबंद उत्पादों को अपनाने में तेजी लाएगा।
 
गौरतलब है कि सरकार ने UHT दूध (टेट्रा पैक) पर जीएसटी 5% से घटाकर 0% कर दिया गया है। पनीर, घी, बटर, चीज, मिल्कशेक और आइसक्रीम जैसी चीजों पर पहले 12–18% तक जीएसटी लगता था, अब ये घटकर सिर्फ 5% हो गया है।
 
कंपनी ने साफ किया है कि पॉली पैक दूध जैसे फुल क्रीम, टोंड मिल्क, गाय का दूध आदि पर पहले से ही जीएसटी नहीं लगता था और आगे भी इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए इसके दाम में कोई बदलाव नहीं होगा।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

indore news : इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा

indore news : इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों को कुचला, 3 की मौत, बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ाइंदौर में शाम को एक दर्दनाक हादसा हो गया। एयरपोर्ट रोड पर शिक्षक नगर में एक अनियंत्रित ट्रक ने कई राहगीरों और वाहनों को टक्कर मार दी। इसमें दो लोगों की मौत की मौत हो गई। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी है।

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ा

भारत US वार्ता से पहले पीटर नवारो ने फिर उगला जहर, आखिर आना ही पड़ाPeter Navarro on India US trade talks: अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रेंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता (BTA) पर बातचीत के लिए भारत पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर माहौल बिगाड़ने वाला बयान दिया है।

Apple iOS 26 रोलआउट, किन iPhones में मिलेगा अपडेट, कैसे नए फीचर्स से बदल जाएगा फोन चलाने का तरीका

Apple iOS 26 रोलआउट, किन iPhones में मिलेगा अपडेट, कैसे नए फीचर्स से बदल जाएगा फोन चलाने का तरीकाApple ने सोमवार को भारत में अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया। Apple ने दावा है कि यह iOS 7 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन बदलाव है। Apple इस साल आयोजित वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2025 (WWDC 2025) के दौरान iOS 26 को अनवील कर चुका है।

केरल में फैला ब्रेन-ईटिंग अमीबा, जानिए क्यों है इतना खतरनाक, 18 लोगों की मौत, 76 मामले

केरल में फैला ब्रेन-ईटिंग अमीबा, जानिए क्यों है इतना खतरनाक, 18 लोगों की मौत, 76 मामलेकेरल में मस्तिष्क संक्रमण से जुड़ी बीमारी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस का खौफ बढ़ते जा रहा है। मीडिया खबरों के अनुसार राज्य में अब कुल 76 मामले सामने आए हैं। मीडिया खबरों के मुताबिक इस साल अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) ने निगरानी बढ़ा दी है और मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है।

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदी

Gold : भारत में लोगों के पास कितना सोना, कीमत बढ़ने पर क्या खरीदी से हुआ मोहभंग, महंगा होने पर भी सर्राफा व्यापारियों की क्यों हो रही है चांदीसोने की कीमत आसमान पर होने के कारण लोगों ने गहने-जेवरात की खरीद कम कर दी है, यहां तक कि कैरेट पर भी समझौता कर रहे हैं, इसके बावजूद सर्राफा व्यापारियों की चांदी है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,13,000 रुपए प्रति दस ग्राम से ऊपर है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह इस साल 30 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हुआ है। आखिर सोना कितना ऊपर पहुंचेगा और इसमें कितनी राहत मिलने वाली है।

और भी वीडियो देखें

जैश कमांडर का कबूलनामा, ऑपरेशन सिंदूर में उड़े मसूद अजहर के परिवार के चिथड़े

जैश कमांडर का कबूलनामा, ऑपरेशन सिंदूर में उड़े मसूद अजहर के परिवार के चिथड़ेMasood Azhar Operation Sindoor News: पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक में कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर की फैमिली के चिथड़े उड़ गए। यह बात एक जैश कमांडर मसूद इलियास ने कैमरे के सामने कबूल की है।

मुख्यमंत्री जी! अवॉर्ड्स की चकाचौंध में सिसकते इंदौर का दर्द भी सुनिए, शहर को बर्बाद कर रहे इन नेता-अफसरों के गठजोड़ को कौन तोड़ेगा?

मुख्यमंत्री जी! अवॉर्ड्स की चकाचौंध में सिसकते इंदौर का दर्द भी सुनिए, शहर को बर्बाद कर रहे इन नेता-अफसरों के गठजोड़ को कौन तोड़ेगा?Horrific accident in Indore: कल्पना कीजिए, इंदौर शहर का वीआईपी इलाका, शाम 7.30 बजे पीक ट्रैफिक का समय और एक भारवाहक ट्रक नो-एंट्री में घुसकर 2 किलोमीटर तक लोगों और वाहनों को रौंदता हुआ मौत का तांडव करता है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि उस इंदौर की हकीकत है जिसे हम देश का सबसे स्वच्छ शहर कहते हैं।

कौन है ब्रेंडन लिंच, जिनके नेतृत्व में ट्रेड डील करने भारत आया अमेरिकी दल

कौन है ब्रेंडन लिंच, जिनके नेतृत्व में ट्रेड डील करने भारत आया अमेरिकी दलIndia US trade deal : भारत और अमेरिका की बीच व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी दल भारत पहुंच गया है। लिंच आज भारत में दोनों देशों के बीच उलझे मुद्दों पर सुलझाने का प्रयास करेंगे।

LIVE: इंदौर ट्रक हादसे में 3 की मौत, CM मोहन यादव ने की घायलों से मुलाकात

LIVE: इंदौर ट्रक हादसे में 3 की मौत, CM मोहन यादव ने की घायलों से मुलाकातLatest News Today Live Updates in Hindi : इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर सोमवार शाम एक ट्रक ने कई वाहनों को रौंदा। इस दर्दनाक हादसे में आज सुबह मृतक संख्या बढ़कर 3 हो गई। हादसे के बाद पुलिस पर उठे सवाल। पीक अवर्स में नो एंट्री में कैसे घुसा ट्रक? मुख्‍यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर के एक अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। पल पल की जानकारी...

पीएम मित्रा पार्क में 91 कम्पनियों को आवंटित हुई लगभग 1300 एकड़ भूमि : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

पीएम मित्रा पार्क में 91 कम्पनियों को आवंटित हुई लगभग 1300 एकड़ भूमि : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादवमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि धार जिले के भैंसोला में स्थापित होने वाले देश के पहले पीएम मित्रा पार्क के शिलान्यास के पहले ही देश की अग्रणी 114 टेक्सटाइल कम्पनियों से 23 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। इन प्रस्तावों में से 91 कम्पनियों और इकाइकों के आवेदन स्वीकृत किये जाकर 1294 एकड़ से अधिक भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा की जा चुकी है। जिन कम्पनियों को भूमि आवंटित की गई है, उनमें 20 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 72 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे। पार्क परियोजना पूर्ण विकसित होने पर रोजगार का आंकड़ा तीन लाख तक पहुँचने का अनुमान है। यह केवल संख्या नहीं, बल्कि लाखों परिवारों के जीवन में आने वाला ठोस बदलाव है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com