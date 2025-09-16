07:38 AM, 16th Sep

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के सहस्रधारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी नुकसान। मुख्य बाजार में मलबा आने से कई होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। हिमाचल के मंडी में भी भारी बारिश से तबाही।