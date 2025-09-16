मंगलवार, 16 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Aaj Ke taaja samachar: latest breaking news today in Hindi 16 september 2025 live update
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (07:40 IST)

आज रात 12 बजे तक फाइल होगा ITR

Income Tax Return
Latest News Today Live Updates in Hindi : वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारिख एक दिन के लिए बढ़ा दी है। अब 16 सितंबर की रात 12 बजे तक आईटीआर फाइल किया जा सकेगा। पल पल की जानकारी...


07:40 AM, 16th Sep
-केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक और दिन की मोहलत दी है। देर रात जारी सूचना के मुताबिक रिटर्न आज भी फाइल किया जा सकता है।
-विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में आज से भाजपा चलो जीते रथ अभियान।
 

07:38 AM, 16th Sep
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के सहस्रधारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी नुकसान। मुख्य बाजार में मलबा आने से कई होटल और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। हिमाचल के मंडी में भी भारी बारिश से तबाही।

07:38 AM, 16th Sep
ट्रंप प्रशासन के मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचा। ट्रंप की टैरिफ नीति लेकर पनपे तनाव के बीच भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत आज से फिर शुरू होने जा रही है। 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com