Jharkhand Election : झारखंड में 43 सीटों पर 2019 से ज्यादा वोटिंग, JMM या BJP किसका फायदा, चौंकाने वाले आ सकते हैं नतीजे

voting on 43 seats in the first phase of jharkhand assembly elections 2024 : झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को जहां 43 सीटों पर शांतपूर्ण माहौल में औसतन 65.71 प्रतिशत मतदान हुआ। झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव में 63.9 प्रतिशत मतदान हुआ था। बंपर वोटिंग को लेकर माना जाता है कि यह सत्ता पक्ष के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन क्या यह बीजेपी के लिए भी गुड न्यूज बनेगी। बंपर वोटिंग से क्या नतीजे भी चौंकाने वाले आएंगे। हालांकि मतगणना के दिन ही पता चल पाएगा कि ईवीएम से किसके भाग्य का पिटारा खुलता है।

इसके साथ ही आज राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश और मेघालय- में इन 10 राज्यों की 31 रिक्त विधानसभा सीटों और केरल में वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव भी संपन्न हो गए।

चुनाव आयोग ने मुताबिक 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के प्रथम चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों और अन्य राज्यों में उप चुनावों के लिए सुबह 7:00 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान शुरू हुआ और शाम छह बजे मतदान समाप्त हो गया।

आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में पहले चरण में 65.71 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके साथ-साथ राजस्थान की सात, पश्चिम बंगाल की छह, असम की पांच, बिहार की चार, कर्नाटक की तीन, मध्य प्रदेश की दो और मेघालय, केरल, गुजरात और छत्तीसगढ़ की एक-एक सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान कराये गये।

राजस्थान के सलुमबर विधान सभा क्षेत्र में 64.19, झुनझुनू में 61.80, देवली में 61.61, चोरासी में 68.55, रामगढ में 71.45, खिंवसार में 71.04 और दौसा में 55.63 प्रतिशत मतदान हुआ।

पश्चिम बंगाल के मदारीहाट विधान सभा क्षेत्र में 64.14, मेदिनीपुर में 71.85, नईहाती में 62.10, तालडांगरा में 75.20, सिताई में 66.35 और हाराे में 73.95 प्रतिशत मतदान हुआ।

असम की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराया गया उनमें बेहली में 73.70, सिडली पर 71.50, समागुडी में 78.10, बोंगईगांव में 72 प्रतिशत और धोलाई में 72.40 प्रतिशत मतदान हुआ। बिहार की रामगढ सीट के उप चुनाव में 52.40, इमामगंज में 51.38, तरारी में 50.10 और बेलागंज में 53.45 प्रतिशत मतदान हुआ।

कर्नाटक की तीन सीटों में चन्नापटना सीट पर 88.80, शिग्गांव में 75.07 और संदूर में 71.47 प्रतिशत मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की बुधनी सीट के लिए 72.37 और विजयपुर के लिए 75.27 प्रतिशत वोट डाले गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की रायपुर सिटी दक्षिण में 46.43, गुजरात के वाव में 68.01, केरल के चेलाक्कारा में 69.39 और मेघालय में गामबेग्रे विधान सभा सीट पर 80.91 प्रतिशत मतदान हुआ।

लोकसभा उपचुनाव के लिए केरल के वायनाड सीट पर 60.79 प्रतिशत मतदान हुआ। इस सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किस्मत आजमा रही है। मई 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड लोकसभा दोनों सीटों पर विजय हासिल की थी। गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (राहुल गांधी की बहन) को वायनाड लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है।

इस उपचुनाव में प्रियंका वाड्रा का मुकाबला 16 उम्मीदवारों से है, जिनमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के सत्यन मोकेरी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नव्या हरिदास से उनकी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को घोषित घोषित किए जाएंगे।