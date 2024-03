जम्मू-कश्मीर के रामबन में गहरी खाई में गिरा वाहन, 10 लोगों की मौत एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे

Accident in Jammu and Kashmir: रामबन (Ramban) जिले में शुक्रवार को जम्मू-श्रीनगर (Jammu and Kashmir) राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक एसयूवी (SUV) कार फिसलकर गहरी खाई में गिर गई जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बनिहाल (जम्मू) यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही थी और रामबन के बैटरी चश्मा इलाके में देर रात करीब 1.15 बजे 300 फुट गहरी खाई में गिर गई। एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंच गए हैं।





एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे : अधिकारियों ने बताया कि इस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के जवान मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के बीच 10 यात्रियों के शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मृतकों में जम्मू के अंब गरोटा गांव के कार चालक 47 वर्षीय बलवान सिंह और बिहार के पश्चिमी चंपारण के विपिन मुखिया भैरगंग भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta