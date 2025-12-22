AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देकर हर घंटे 18000 रुपए की कमाई, UK में रह रहे भारतीय का कमाल

CNBC Make It से बातचीत करते हुए उत्कर्ष अमिताभ ने कहा कि जब यह मौका सामने आया, तब वे किसी नई नौकरी की तलाश में नहीं थे। उन्हें आकर्षित करने वाली चीज काम की प्रकृति थी। एंटरप्राइज-ग्रेड AI सिस्टम्स को ट्रेन करना उनके लंबे समय से चले आ रहे शोध-हितों-तकनीक, मानव उपलब्धि और AI-आधारित दुनिया में निर्णय लेने की प्रक्रिया-से पूरी तरह मेल खाता था।





इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में 6 साल तक काम किया, जहां वे क्लाउड और AI पार्टनरशिप्स से जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने इस विषय पर शोध भी प्रकाशित किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह सफलता और मानव क्षमता की अवधारणाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वर्तमान में वे ग्लोबल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म 'नेटवर्क कैपिटल' के संस्थापक और सीईओ हैं। Edited by : Sudhir Sharma