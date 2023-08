AI कितना आत्मघाती, keyboard clicks की आवाज से Hackers चुरा लेंगे आपका Password

How AI can hack your data by eavesdropping on your keyboard : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने जितना हमारे काम को आसान किया है, उतने ही इसके नए-नए खतरे भी सामने आए हैं। Hackers इसकी सहायता से नए-नए खुरफाती काम कर रहे हैं। जब आप अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन या कीपैड को लोगों की नज़रों से बचाने के बारे में सोच सकते हैं।





लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके कीबोर्ड से निकलने वाले साउंड भी आपके पासवर्ड को खतरे में डाल सकता है। एक रिचर्स के मुताबिक सामने आया है कि जूम पर चैट करते समय कंप्यूटर का पासवर्ड (Password) टाइप करने से साइबर हमले का आसान रास्ता खुल सकता है।

प्रयोग में सामने आई हैरान करने वाली बातें : यह खतरा कितना गंभीर है, इसे समझने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम ने आंखें खोल देने वाला एक प्रयोग किया। उन्होंने एक शक्तिशाली लैपटॉप, मैकबुक प्रो 16-इंच का उपयोग किया। उन्होंने कीबोर्ड की आवाज़ को कैद करने के लिए एक मुलायम कपड़े पर सिर्फ 17 सेमी की दूरी पर एक छोटा आईफोन 13 मिनी रखा। उन्होंने ध्वनियों को पकड़ने के लिए लैपटॉप के स्वयं के रिकॉर्डिंग फंक्शन का भी उपयोग किया।

इस सभी रिकॉर्ड किए गए डेटा का उपयोग एआई द्वारा संचालित एक स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम को सिखाने के लिए किया गया था कि टाइपिंग की आवाज को कैसे समझा जाए। यह iPhone रिकॉर्डिंग से 95 प्रतिशत और लैपटॉप रिकॉर्डिंग से 93 प्रतिशत की आश्चर्यजनक सटीकता के साथ सफलतापूर्वक पता लगा सकता है कि कौन सी की बोर्ड पर कौन सी Key दबाई गई। Edited By : Sudhir Sharma